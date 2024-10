Jennifer Lopez habla por pimera vez de su divorcio de Ben Affleck: 'Esto no me va a matar'

Su reencuentro con el actor tras 20 años no terminó como ella se lo imaginó.

Jennifer Lopez ha roto su silencio y ofrecido una sincera entrevista donde abre su corazón tras su dolorosa separación de Ben Affleck, un proceso que ha marcado profundamente su vida. Aunque la estrella había mantenido un perfil bajo en cuanto a su vida personal, dedicándose a su bienestar y crecimiento interior, ahora se muestra más fuerte y con una nueva perspectiva.

En una emotiva conversación con la comediante Nikki Glaser para la revista Interview, la cantante y actriz de 55 años compartió cómo ha navegado por el terreno doloroso y solitario de la ruptura: “Este nuevo territorio es solitario, poco familiar, y me asusta”, confesó Lopez, describiendo los desafíos emocionales que ha enfrentado en los últimos meses. “Se siente triste, desesperado. Pero algo que tengo claro es que estar en una relación no me define”, afirmó con convicción.

La artista, conocida por su optimismo y energía, también reflexionó sobre cómo ha aprendido a enfrentar esos sentimientos de dolor con valentía. “Cuando te detienes a pensar: ‘Esto no me va a matar’, te das cuenta de que en realidad puedes ser feliz por ti misma,” expresó, revelando una nueva fase de aceptación y crecimiento personal.

A lo largo de la entrevista, la estrella reconoció que, aunque siempre ha sido una romántica que disfruta de estar en una relación y crecer con otra persona, este proceso le ha enseñado la importancia de redefinir el concepto de felicidad: “No puedo buscar la felicidad en otras personas. Tengo que hallarla en mí misma”, afirmó, reflexionando sobre su autodescubrimiento.

Durante el difícil proceso de separación, la artista canceló su gira para centrarse en su vida personal y pasar tiempo con sus hijos. Aunque esto fue un duro golpe para ella, lo considera una decisión necesaria. “Me sentí devastada por decepcionar a la gente, pero necesitaba estar con mis niños y conmigo misma. Probablemente fue la etapa más dura de mi vida, pero también la mejor, porque me permitió hacer todo ese trabajo en mí misma”.

Lopez no ha sido ajena a la atención mediática, habiendo pasado la mayor parte de su vida adulta bajo los reflectores y en relaciones que han sido objeto de escrutinio público. Sin embargo, ha llegado a una nueva comprensión sobre el amor y la autovaloración: “Durante muchos años, pensé que para ser feliz necesitaba estar con alguien. Pero ya no lo veo así,” reflexionó, admitiendo que le tomó décadas llegar a esa conclusión.

En la entrevista, también bromeó sobre cómo ahora tiene estándares más altos para las relaciones, pero insistió en que su enfoque ha cambiado por completo. “No estoy buscando a alguien. Estoy aprendiendo a volar sola” comentó, celebrando su independencia y el poder de estar en paz consigo misma. “Todo lo que he atravesado en los últimos 30 años me ha preparado para ser libre” agregó con determinación.

A pesar de la dureza del proceso de estar sola, reconoce que ha sido una experiencia vital para su crecimiento. “Es jodidamente duro, pero es necesario. Al final del día, me doy cuenta de que soy capaz de ser feliz y encontrar alegría por mí misma”, concluyó.

Mientras Jennifer Lopez continúa su camino hacia la sanación y el empoderamiento personal, también está enfocada en su carrera. Actualmente, se encuentra promocionando la película Unstoppable, producida por Ben Affleck y Matt Damon, donde interpreta a la madre del protagonista, un joven luchador con una historia de superación. Esta nueva fase en la vida de Jlo refleja su fortaleza y la promesa de un futuro lleno de nuevas oportunidades.