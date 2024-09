Así fue la fugaz y tormentosa relación entre Jennifer López y Sean 'Diddy' Combs

A finales de los años 90, Jennifer López y Sean "Diddy" Combs, dos de las figuras más icónicas del entretenimiento, vivieron un romance tan apasionado como caótico, que pronto se vio envuelto en un escándalo que marcó un antes y un después en sus vidas. Aunque la relación fue breve, su impacto en la cultura pop y las carreras de ambos fue indudable, especialmente tras un incidente que los llevaría al centro de una investigación criminal.

La cantante y el rapero comenzaron su relación en 1999, un año crucial para ambos. López, tras destacar en la pantalla grande con películas como Selena y Out of Sight, se encontraba lanzando su carrera musical con el éxito de If You Had My Love.

Te puede interesar: 'Diddy' Combs está en la misma celda con Sam Bankman-Fried, el 'gurú' de las criptomonedas condenado por estafa

Te puede interesar: Denuncia de abuso sexual de un exMenudo contra el padre de los hermanos Menéndez podría ser clave en un nuevo juicio

Diddy, por su parte, dominaba el panorama musical con su sello Bad Boy Records, produciendo éxitos para artistas como Notorious B.I.G. y consolidando su estatus como una fuerza influyente en la industria del hip hop.

Desde el inicio, la pareja fue seguida de cerca por la prensa, apareciendo en eventos y alfombras rojas que alimentaban el interés mediático. Uno de los momentos más memorables de su relación ocurrió en los Grammy del 2000, cuando López deslumbró con su icónico vestido verde de Versace, una pieza que aún hoy es considerada un hito en la moda. Pero detrás del brillo de las cámaras, tensiones profundas comenzaron a surgir.

El 28 de diciembre de 1999, ambos asistieron a una fiesta en el Hot Chocolate Club de Nueva York para celebrar el próximo lanzamiento del álbum de Shyne, un joven rapero bajo el sello de Diddy. Lo que parecía ser una noche de diversión rápidamente se convirtió en caos cuando estalló una pelea que terminó en un tiroteo, dejando a tres personas heridas.

Las versiones sobre cómo comenzó el conflicto varían. Algunos aseguran que todo empezó cuando Diddy, al salir del club, derramó champagne sobre un hombre llamado Matthew Allen, apodado "Scar", provocando una confrontación. Otros sugieren que fue López quien accidentalmente causó el incidente al servir la bebida. Independientemente de cómo comenzó, la situación escaló rápidamente, y en medio de la tensión, se desató el tiroteo. Entre los heridos se encontraba Natania Reuben, quien recibió fragmentos de bala en el rostro.

Tras el tiroteo, la pareja de artistas, junto con Shyne, huyeron del lugar en una camioneta SUV, pero fueron detenidos poco después por la policía, quienes encontraron una pistola robada dentro del vehículo. Ambos fueron arrestados y pasaron más de 14 horas bajo custodia.

Mientras Jennifer López fue liberada sin cargos, la situación para Diddy y Shyne fue mucho más complicada. Shyne, cuyo nombre real es Jamal Barrow, fue condenado a nueve años de prisión por su participación en el tiroteo, truncando su prometedora carrera musical.

Diddy, por otro lado, fue absuelto de los cargos de posesión ilegal de armas y soborno en 2001, aunque el juicio estuvo plagado de rumores y teorías conspirativas. En uno de los casos legales posteriores, una exasociada afirmó que el productor había sobornado al jurado y que Jennifer López le habría entregado el arma aquella noche, aunque estas acusaciones nunca prosperaron.

El estrés y la presión mediática derivada del escándalo pronto afectaron la relación. En 2001, Jennifer decidió poner fin a su romance con Diddy. En entrevistas posteriores, López dejó claro que él no le fue infiel, pero la tensión del caso y la atención mediática hicieron insostenible la relación.

Tras la separación, ambos artistas siguieron caminos exitosos. Jennifer López comenzó una relación con Ben Affleck en 2002, y aunque su romance también fue mediático, la pareja se separó en 2004. Diddy continuó expandiendo su imperio musical y empresarial, manteniendo su relevancia en la industria del entretenimiento.

Sin embargo, las secuelas del tiroteo en el Hot Chocolate Club persistieron. En 2011, Natania Reuben, una de las víctimas del tiroteo, llegó a un acuerdo con Diddy, recibiendo una compensación de 1.8 millones de dólares. Además, las teorías sobre la implicación de Jennifer en el incidente continuaron alimentando el interés público, aunque nunca se probó su participación directa.