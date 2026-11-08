¿Puede el comediante Russell Brand ser condenado a cadena perpetua por violación sexual y agresión?

Brand fue declarado culpable de agresiones sexuales contra una trabajadora de MTV, una trabajadora de Channel 4 y una empleada de Capital Radio, así como de violar a una fan de 21 años.

El humorista y estrella de televisión británico Russell Brand, que se hizo famoso en la década de 2000 como un provocador obsesionado con el sexo, sabrá el lunes cuánto tiempo pasará en prisión, tras ser declarado culpable de violación y agresión sexual.

La condena de Brand la semana pasada supuso el golpe de gracia para una carrera en el mundo del espectáculo marcada por los escándalos, en la que encarnó la cultura del "todo vale" de la televisión y la radio británicas de la década de 2000.

El lunes será sentenciado en el Tribunal de la Corona de Southwark, en Londres, donde el juez le comunicó que se enfrentaba a una "pena de prisión significativa" tras ser declarado culpable de una violación y tres agresiones sexuales contra cuatro mujeres, cometidas entre 2004 y 2009. La pena máxima en el Reino Unido por violación es cadena perpetua.

Brand, de 51 años, quien fue absuelto de otros dos presuntos cargos de violación y un cargo de intento de agresión sexual, fue puesto en prisión preventiva y pasó el fin de semana en una celda. Se enfrenta a nuevas investigaciones después de que la Policía Metropolitana de Londres anunciara que está investigando las denuncias de violación presentadas por otras dos mujeres.

Desde Channel 4 hasta MTV y un programa homónimo en horario estelar en BBC Radio 2, el cómico de pelo alborotado pasó por los principales medios de comunicación británicos en la década de 2000, donde su obsesión con el sexo contribuyó a su notoriedad.

Ese comportamiento también fue una característica del mediático juicio, en el que Brand admitió haber sido "extremadamente promiscuo" y haber utilizado su fama para "facilitar el acceso sexual", aunque negó los cargos.

Casi todos los días acudía al juzgado acompañado de su esposa, Laura Gallacher, con quien tiene tres hijos.

Tras describirlo como un "padre maravilloso para nuestros hijos", Gallacher declaró ante el jurado que cuando comenzaron su relación en 2006: "Era evidente que le resultaba difícil ser monógamo". Dijo estar "muy al tanto" de la promiscuidad de Brand, ya que "se podía leer sobre ello con regularidad en los periódicos".

'Cambiaformas'

La imagen hipersexualizada de Brand era objeto de bromas recurrentes en la prensa sensacionalista, y el periódico The Sun lo nombró "el ligón del año" durante tres años consecutivos, entre 2006 y 2009.

"Es un poco camaleónico", dijo Gordon Smart, entonces editor de espectáculos de The Sun, a Channel 4. "Se presentaba como mejor le parecía, como un verdadero camaleón".

Nacida en 1975 en Essex, al este de Londres, en el seno de una familia de clase trabajadora, Brand abandonó la escuela de arte dramático antes de unirse a MTV a los 25 años.

Fue despedido por presentarse a trabajar vestido como Osama bin Laden tras los atentados terroristas del 11 de septiembre y por invitar a su traficante de drogas a los estudios. Posteriormente, tuvo su propio programa de radio en la BBC, que la semana pasada pidió disculpas por la "cultura y los fallos" que existían cuando Brand formaba parte de la organización entre 2006 y 2008.

Brand abandonó la BBC en medio de la polémica por enviar mensajes sexualmente explícitos a un conocido actor en los que afirmaba haber tenido relaciones sexuales con su nieta.

Tras un breve matrimonio en 2010 con la estrella del pop estadounidense Katy Perry, incursionó en Hollywood y, a continuación, trabajó como comentarista y activista de izquierdas. Durante este tiempo, en sus apariciones televisivas y teatrales, Brand bromeó sobre su comportamiento depredador e hizo comentarios groseros, a menudo a costa de mujeres jóvenes y empleados.

Una investigación realizada en 2023 por Channel 4, The Sunday Times y The Times emitió acusaciones de violación y agresión sexual, lo que desencadenó una investigación policial.

'Llamada de atención'

El jueves, Brand fue declarado culpable de agresiones sexuales contra una trabajadora de MTV, una trabajadora de Channel 4 y una empleada de Capital Radio, así como de violar a una fan de 21 años.

Las organizaciones que apoyaron a Brand durante años a pesar de las quejas ahora se enfrentan a preguntas sobre por qué se le permitió continuar durante tanto tiempo.

La ministra de Cultura británica, Lisa Nandy, afirmó que los hombres en el poder siguen explotando a las mujeres jóvenes en la industria de los medios de comunicación.

"Sinceramente, no creo que podamos decir que esto no podría suceder hoy", dijo Nandy a Sky News el domingo. "De hecho, apostaría a que probablemente esté sucediendo hoy".

"Les pido ahora a las organizaciones de medios de comunicación y entretenimiento que den un paso al frente y que realmente tomen esto como la llamada de atención que debe ser", añadió.

En los últimos años, Brand se ha reinventado como un comentarista conservador de inspiración religiosa ante millones de seguidores en las redes sociales.

En 2024, se convirtió al cristianismo tras ser bautizado en el río Támesis. Brand llevó consigo una copia de la Biblia al tribunal durante las tres semanas que duró el juicio, y repetidamente les dijo a los periodistas que se sentía "bendecido".