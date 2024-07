¡Confirmado! Shakira sí se presentará en la final de la Copa América

Luego que en las últimas horas medios internacionales señalaran que la cantante barranquillera no se presentaría en la Final de la Copa América, la Conmebol echó por tierra todos los rumores y a través de un comunicado confirmó que la estrella colombina sí se presentará en el entretiempo de la final del torneo continental que se jugará el próximo 14 de julio en el Hard Rock Stadium de la ciudad de Miami.

Según el comunicado de la Conmebol, esta será la primera presentación musical durante el entretiempo de la final del torneo de selecciones más antiguo y emocionante del mundo. Shakira fue escogida para este importante evento luego que su canción Puntería junto a Cardi B se convirtiera en el himno oficial de la Copa América.

"Shakira es una extraordinaria estrella sudamericana que ha deslumbrado al mundo entero... Estamos seguros de que su actuación en el escenario de la Copa América USA 2024 potenciará el mensaje de sana pasión y de unidad a través del deporte", declaró Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol.

La intérprete de "Las mujeres ya no lloran", título de su último álbum, ya ha animado importantes eventos del mundo deportivo como el show de medio tiempo del Super Bowl 2020 junto a Jennifer López y tres mundiales de fútbol, aunque será la primera vez que se presente en un show para este torneo continental.

El partido decisivo de la Copa América lo jugarán los ganadores de los duelos de semifinales entre Argentina y Canadá, que se enfrentan este martes, y Uruguay-Colombia, el miércoles.

En los últimos días surgió el rumor de que Shakira no se presentaría en la final de la Copa América, luego que su sencillo “Puntería” no haya sido bien recibido por la fanaticada. Y es que desde que el torneo arrancó, fue la canción "Sandstorm" del DJ finlandés Darude la que sin querer se convirtió en la banda sonora no oficial de esta edición del torneo. El rumor tomó fuerza luego que algunos fanáticos notaran que la canción de la colombiana prácticamente había desaparecido de las transmisiones de los juegos. No obstante, ahora se sabe que “La Loba” deslumbrará en el escenario del Hard Rock Stadium.