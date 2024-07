¡Una rata lo orinó! Hombre creyó que tenía gripe y casi muere por 'Leptospirosis'

Erick Mathiasen, de 26 años, asistió a un hospital en Santo Domingo debido a un fuerte malestar que se había convertido en fiebre de casi 40 grados: "Sentí fiebre, mucha fiebre, llegué a tener hasta 39 grados. Mucho dolor de cuerpo y fatiga", dijo el afectado.

De primera mano pensaron que se trataba de una gripa, por lo que le administraron sueros intravenosos por varias horas y luego lo enviaron a casa. Sin embargo, tras unos exámenes a los que se sometió descubrió que se trataba en realidad de una leptospirosis, una infección que resultó ser desconocida para él pero que se desarrolla a partir de la bacteria leptospira, que se transmite por la orina de ratas, perros, vacas, cerdos, caballos y de otros animales salvajes.

“Me dio un ataque de hipo muy fuerte, casi me asfixio y fui a un médico internista y me mandó a hacer unos exámenes, incluyendo de la leptospirosis. Yo no conocía la enfermedad, cuando me dijeron que era fuerte, que era mortal, que me podía provocar hasta la muerte, ya yo no tenía ningún síntoma”, comentó el afectado.

También evaluó cómo pudo haberse contagiado, debido a que suele tener una buena higiene: “No sé si yo habré consumido algo que quizás un ratón lo orinó, puede ser una lata de cerveza o también si me mojé o pisé un lugar con orina de ratón, pero al final no puedo decir con certeza con qué me contagié, pero le puede pasar a cualquiera, al fin y al cabo, no tiene que ver con la clase social, nos puede pasar a todos, nadie es indestructible”, puntualizó.

Dado que es una enfermedad poco conocida y tiene síntomas muy parecidos a los de la gripe, el covid-19, la malaria o el dengue, el joven quiere iniciar una campaña de concientización.

"Pudieran difundir el mensaje, hablar en las escuelas, en las redes sociales, informar, porque al fin y al cabo a cualquiera nos puede pasar sin saber, es una enfermedad mortal que si no la descubren a tiempo puede morir", añadió.

Erik fue tratado con antibiótico y dado de alta dos días después con la recomendación de seguir con los medicamentos durante siete días más, descansar y evitar golpes debido a la fragilidad de los vasos sanguíneos, llevar una dieta basada en vegetales y proteínas y evitar frituras.

Aunque se asocia con personas que viven en áreas con poca higiene, hacinamiento y agua contaminada, la realidad es que todos corren riesgo. En República Dominicana, se ha registrado un ascenso en las víctimas mortales de dicha enfermedad, por lo que se encuentra bajo vigilancia.