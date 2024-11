Influencer puertorriqueña indignada por confusión con Anita Correa: 'Cansada de que me digan si fui yo la que murió'

Cansada de recibir mensajes inapropiados y hasta ofensivos, la influencer puertorriqueña Coralys Resto Flores se ha visto obligada a pronunciarse públicamente en sus redes sociales tras la confusión que ha provocado la muerte de la influencer panameña Anita Correa, a raíz del enorme parecido que hay entre ambas. Coralys aseguró que ha llegado a recibir mensajes de usuarios que le han exigido "prueba de fe" para comprobar que en efecto no fue ella la que se murió.

En un video publicado en su cuenta de Instagram, Coralys aclaró que si bien no le incomodan las comparaciones con Anita, lo que sí encuentra intolerable es la falta de respeto y la insistencia en imponer "verdades falsas". “Han sido tantos los mensajes diciéndome que si yo fui la que morí, que Dios me guarde, que si fui yo quien falleció... Puedo entender la confusión por el parecido, pero de ahí a tratarme de mentirosa, de malcriada, de prepotente, por decir que hay que leer, eso ya es demasiado”, señaló.

La influencer relató casos extremos, como mensajes en los que los usuarios le pedían pruebas de vida, incluyendo audios o fotografías recientes. “A mí me han llegado hasta escribir por WhatsApp pidiéndome pruebas de que en efecto estoy viva, mensajes que dicen: si tú estás viva envía tal cosa, envía audio. Ese es mi punto, no es la confusión, es la falta de respeto y querer imponer sus verdades como que yo soy su gemela cuando eso es totalmente falso”.

Además, Coralys denunció la difusión de teorías infundadas, como que Anita tenía una hermana gemela que sería ella misma. Para la influencer, este tipo de comentarios no solo afecta su vida personal, sino que también faltan el respeto al luto de la familia de Anita.

“Hay una familia que está sufriendo, pasando un luto. Hay seguidores en duelo. Y repito, no es la comparación lo que me lleva a hacer este video, sino la imposición de una verdad que no es tal. Que encima de eso quieran faltarme el respeto a mi persona porque les estoy diciendo que no, que no soy yo”.

La puertorriqueña también criticó la actitud de algunos internautas que justifican este tipo de ataques bajo la excusa de que "es el precio de ser influencer". Aseguró que, aunque lleva más de siete años trabajando en redes sociales, no deja de ser un ser humano que siente y padece.

“No podemos esconder comentarios malintencionados detrás de esa frase cobarde. Yo no dejo de ser una humana, no dejo de ser una mujer que siente y padece. Esto no debería ser el precio por compartir en redes sociales”.

Coralys cerró su mensaje pidiendo respeto tanto para ella como para la familia de Anita Correa, enfatizando la importancia de ser cuidadosos con los comentarios en línea y no alimentar rumores infundados. Su mensaje, lleno de reflexión, también llamó a sus seguidores a compartir su video para contrarrestar la desinformación y hacer eco de su verdad.

“Yo no prendo mi cámara para faltarle el respeto a nadie y quizás hay muchos que me están viendo ahora por primera vez, pero yo llevo más de siete años trabajando en las redes sociales… Y repito, no es la comparación lo que hace que yo haga este video, no lo es… La manera en la que muchos demuestran de manera escrita lo que hay dentro de los corazones. Esto va a ser lo único que yo voy a dejar por aquí. Compartan mi verdad, mi razón, mi sentir. Dios los bendiga a todos”.

La situación expone, una vez más, los riesgos de la exposición pública en redes sociales, así como la necesidad de un uso más consciente y responsable de estas plataformas.