¿Qué es la criolipólisis? | El tratamiento estético que le 'desfiguró' el cuerpo a Linda Evangelista

Considerada junto a Claudia Schiffer, Cindy Crawford y Naomi Campbell como una de las supermodelos más influyentes de la industria de la moda durante las décadas de los 80 y 90, Linda Evangelista dominó con autoridad las más importantes pasarelas del mundo gracias a su belleza natural y su escultural cuerpo. Sin embargo, con el paso ineludible de los años la modelo fue perdiendo aquella juventud con la que conquistó el lente de la cámara, por lo que decidió someterse a un procedimiento estético que lamentablemente salió terriblemente mal y terminó desfigurando su cuerpo.

La exmodelo canadiense de 58 años concedió una entrevista para la revista The Times, en la que detalló como la criolipólisis o CoolSculpting le cambió la vida para siempre y la arrastró hacia una profunda depresión con la que todavía hoy sigue luchando. Linda Evangelista contó que entre 2015 y 2016, se sometió a siete sesiones de criolipólisis, un procedimiento estético no invasivo muy popular entre los famosos y que consiste en destruir las células grasas exponiéndolas a bajas temperaturas mediante un proceso de succión aplicado sobre la zona afectada.

Evangelista había oído hablar de los excelentes resultados de este tratamiento por lo que decidió elegir esta opción para eliminar grasa de su mandíbula, muslos, estómago y espalda. No obstante, para desgracia de la exmodelo, el tratamiento no solo no cumplió con las expectativas, sino que tuvo efectos totalmente adversos que resultaron en el desarrollo de protuberancias duras y entumecidas que ni la liposucción ni el uso de prendas de compresión corporal total pudieron corregir, lo que hizo que la estética de su cuerpo cambiara para siempre.

La canadiense asegura que el procedimiento le provocó hiperplasia adiposa paradójica (HAP), un raro efecto secundario que le produjo justo "lo contrario de lo prometido", al incrementar las células de grasa; un riesgo, que según explica, nunca le informaron.

Los resultados sumieron a la exmodelo en una profunda depresión, que la llevó a esconderse del ojo público a tal punto que desde que se lo hizo, no volvió a tener una cita con nadie. Esta decisión de alejarse de las relaciones románticas ya no se trata de una inseguridad, sino de un nulo interés de “volver a acostarse con alguien”. Así mismo, la vergüenza se ha ido disipando, y aunque los comentarios de la gente aún siguen hiriendo e incluso la modelo confesó evitar mirarse al espejo, Evangelista continúa con su viaje hacia la autoaceptación.

“Ya no me culpo. Ya no soy dura conmigo misma. Y lo que la gente siente por mí todavía me molesta un poco, pero antes me molestaba mucho. Ahora sé que no he hecho nada malo. Durante mucho tiempo pensé que sí. No me he librado completamente de ello, pero trabajo duro para librarme de la culpa y la vergüenza. Y no dejo que me arruine la vida. No me habría quedado encerrada si hubiera sabido a cuánta gente le importaba”.

Si bien, las decisiones que tomó para mantenerse joven y bella han dejado de causarle culpa, si hay algo de lo que Linda confesó arrepentirse: su famosa frase “no me levanto de la cama por menos de 10.000 dólares”. Como se mencionó anteriormente, Evangelista era uno de los rostros más famosos de los años 90′s, convirtiéndose en un símbolo de glamur, estatus y exclusividad. Las palabras de Lida sólo reafirmaron la idea que la gente tenía de su imagen, aplaudiendo esta prepotencia, pero más de 30 años después, Evangelista ya no cree en su discurso.

¿Qué es la criolipólisis?

La criolipólisis o coolsculpting, es uno de los procedimientos estéticos que se volvió muy popular a partir del 2012 cuando un estudio realizado por la Universidad de Harvard determinó que la eliminación de grasa era mucho más efectiva a través de la técnica de congelación y ofrecía resultados más seguros que intervenciones quirúrgicas como la liposucción.

El procedimiento consiste en colocar un dispositivo en la zona concreta del cuerpo que se encarga de congelar las células grasas debajo de la piel y una vez destruidas, el hígado las descompone y se eliminan gradualmente del cuerpo. En los casos exitosos, los pacientes se someten a varias sesiones obteniendo los resultados esperados.

Pero en algunos otros, el procedimiento provoca graves desfiguraciones. La grasa puede aumentar de tamaño, endurecerse y alojarse en el cuerpo, a veces incluso adoptando la forma del aplicador del dispositivo. Este efecto secundario, denominado hiperplasia adiposa paradójica, suele requerir cirugía para corregirlo.

*Con información de www.infobae.com/UrielMonterrubio*