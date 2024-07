David Banda, hijo adoptivo de Madonna, busca comida en la basura para poder sobrevivir

El joven de 18 años, nacido en Malawi, ha confesado que en muchas ocasiones el dinero no le alcanza ni siquiera para comprar comida.

Cuando David Banda, hijo adoptivo de Madonna tomó la decisión de abandonar la casa familiar y buscarse la vida por sus propios medios, nunca imaginó lo difícil que sería costearse sus necesidades básicas sin ayuda de la superestrella. El joven de 18 años ha concedido una entrevista en exclusiva al diario The Sun en la que confesó que en muchas ocasiones se ha visto obligado a buscar comida en la basura para poder alimentarse.

Banda, quien fue adoptado en 2006 por la reina del pop de un orfanato en Malawi cuando apenas tenía 13 meses de vida, tomó la decisión de independizarse y dejó la casa de la artista para poder iniciar una nueva etapa de su vida. Se mudó a un apartamento, ubicado en el barrio del Bronx, en Nueva York (Estados Unidos). Allí, comparte vivienda con su novia, la modelo María Atuesta, de 21 años. El joven da clases pada poder sobrevivir porque no tiene "suficiente dinero" e incluso hay veces en las que tiene que "hurgar en la basura" en busca de comida.

El hijo de la artista ofrece clases de guitarra online para poder sacarse un dinero extra. Y es a través de su perfil de Instagram, donde reúne más de 50 mil seguidores, donde los alumnos pueden reservar sus sesiones musicales.

Pese a las dificultades, cuando se le preguntó si le gustaba vivir solo, el joven no dudó en decir: “Me encanta. No estoy solo, tengo a mi novia. "Es hermoso vivir la experiencia de ser las nueve de la noche, tener hambre y darme cuenta de que no tengo suficiente dinero para comprar comida y buscar en la basura. "Es divertido ser joven", ha comentado con total naturalidad.

Madonna, cuya fortuna sobrepasa los 700 millones de dólares y con propiedades en todo el mundo siempre ha apoyado las carreras y decisiones de sus hijos. De hecho, en su última gira, The Celebration Tour, David, su hija Mercy y las gemelas Estere y Stella han tenido papeles protagónicos en muchos de sus conciertos. A David se le ha visto tocando la guitarra, mientras que Mercy lo hace en el piano. Además, las gemelas Estere y Stella han brillado como bailarinas.

En 2006, la intérprete de "Like a virgin" adoptó a David Banda en el orfanato Home of Hope de Malawi cuando tenía 13 meses de vida. El pequeño se había quedado huérfano de madre al poco tiempo de nacer y, en ese momento padecía malaria y neumonía. Cuando la cantante lo vio por primera vez, que por aquel entonces tenía 50 años, ella aún mantenía una relación con Guy Ritchie. En una entrevista para la revista Vogue, Madonna reveló que con David tenía una conexión especial y única: "Siento que me entiende. Tiene más de mi ADN que cualquier otro de mis hijos. Se pone mi ropa y le queda mejor. Es con quien tengo más cosas en común".

¿Se lleva mal con Madonna?

Como era de esperarse, las declaraciones del joven, generando todo un revuelo en las redes sociales y en la prensa rosa, que apuntó directamente sobre la cantante por permitir que su hijo estuviera pasando por una situación tan precaria con la fortuna que tiene. Debido a esto, David ha salido al paso para aclarar si situación y acabar con las críticas hacia su madre.

"Para aclarar las cosas, estoy muy contento con mi vida", ha comenzado a explicarse David en Instagram, revelando que, aunque trabajó con su progenitora en el pasado, actualmente no colaboran en ningún proyecto conjunto. Y ha seguido con las aclaraciones, confesando cómo se lleva con su madre y cuál es su verdadera situación: "A todos los interesados. Mi madre me apoya mucho. Estoy muy feliz con mi vida, y no vivo en la calle muriéndome de hambre", ha confirmado, deslizando así la posibilidad de que sus palabras de hace unos días fuesen simplemente una ironía mal entendida. "Por favor, dejen de preocuparse. Todo está bien", aseguró en su Instagram.