David Beckham reveló que Sir Alex Ferguson se opuso 'a toda costa' a su relación con Victoria

Ciudad de Panamá/El exjugador de futbol David Beckham ha decidido abrir la caja de su vida privada y contarles a sus seguidores algunas historias de sí mismo mediante una serie de Netflix que lleva por título su apellido. “Beckham”, es una docuserie de 4 capítulos que deja ver algunos sucesos del futbolista contados en primera persona y con la participación de sus familiares y amigos.

En el pasado, David brilló durante más de una década como jugador del Manchester United bajo la dirección de Sir Alex Ferguson. Su entrenador se convirtió en una persona importante, pero este quería ir más allá y decidir sobre con quién debía casarse. Al parecer, el entrenador prefería a una “chica local”, y la elección del exfutbolista le decepcionó sobremanera.

Ferguson no estaba contento con su elección de casarse con Victoria Beckham, ya que, según los comentarios del coach, la fama de estar como una de las “Spice Girls” provocó que el rendimiento del deportista se desplomara.

"Bueno, él cambió, de eso no hay duda. La atención que estaba recibiendo de los medios y pasar a convertirse en una celebridad era diferente de lo que yo quería. Lograr que David mantuviera los pies en la tierra se volvió más difícil", recalca Ferguson.

El conflicto entre Beckham y Ferguson, impulsado en parte por las diferencias en sus visiones sobre la fama y la atención mediática, finalmente llevó a la salida de Beckham del Manchester United en 2003, cuando se unió al Real Madrid.

“Definitivamente no me cambió. No quería que nada se interpusiera en el camino del fútbol, pero sabía que mi carrera iba a terminar en algún momento. Y quería tener una carrera después del fútbol y eso carcomía al entrenador, él simplemente quería que fuera el mejor futbolista posible y que me casara con una chica local que no fuera una superestrella”, responde el exfutbolista.

Para el entrenador era importante que su jugador tuviera una imagen centrada en el mundo del futbol únicamente y que su vida fuera interesante por ser un ícono con el balón mas no por causar polémicas de farándula.

“David fue el único jugador que entrené que eligió ser famoso, que tuvo como misión ser conocido fuera del juego”, agregó el entrenador.

Esta transición no fue fácil para Victoria Beckham, quien expresó sus preocupaciones sobre la mudanza a Madrid. La falta de vivienda y una escuela para sus hijos mayores fueron algunas de las preocupaciones planteadas por Victoria en el documental.

Los capítulos de esta docuserie están disponibles desde el 4 de octubre en la plataforma de streaming y pretenden revelar al público los acontecimientos más importantes de David y su matrimonio, el cual es uno de los más mediáticos a nivel mundial.