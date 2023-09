'A veces te equivocas, a veces fallas' | Gerard Piqué rompe el silencio tras varias polémicas

España/Luego de la polémica que ha desatado su separación con la colombiana Shakira, el año de Gerard Piqué ha sido una espiral cargada de polémicas que parecen no tener fin. A pesar de todo, el exfutbolista del FC Barcelona, se ha mantenido fuerte en medio de las críticas y junto a su novia Clara Chia siguen mostrando el romance que viven actualmente.

Hasta hace poco, el jugador no había hecho muchas menciones al tema de su ex. Pero, en esta ocasión, Piqué ha dado una entrevista más en profundidad haciendo reflexiones que han sorprendido, al igual que su tono, mucho más tranquilo.

Ha sido durante su paso por la tercera edición del evento Sun&Tech de Málaga donde ha hablado de su vida, su trabajo, sus proyectos y sus metas personales.

En algunos minutos se le nota bromista y relajado diciendo: "Vivimos en una sociedad en la que es muy fácil criticar a la gente, y a veces te equivocas y a veces fallas. Aquí están esperando con el rifle para que falles... Lo que quiero es intentar cosas nuevas y que la gente cuando lo vea le explote la cabeza”, dijo con una gran sonrisa.

Cabe destacar que, el español estuvo envuelto en una fuerte polémica que involucraba la integridad de sus fans hace poco. En un directo en la plataforma de Twitch, incentivó a varios seguidores de la Kings League a cometer una serie de delitos para ganar dos entradas a un partido de este torneo.

Piqué aprovechó la presencia de un reportero en el lugar para enviar un mensaje a los hinchas: "Al que se tire a la piscina dos entradas, díselo. Al que se meta le das la doble", dice el catalán mientras se burla con sus amigos en la transmisión en vivo.

De inmediato, varios jóvenes decidieron aceptar el desafío y lanzarse a la fuente de la Plaza del Obispo para bañarse en sus aguas, mientras grababan sus acciones con los teléfonos móviles.

El ayuntamiento de la ciudad de Málaga lo acusó de haber incitado contra la seguridad pública del lugar y resaltaron la falta de civismo, valores y respeto por la infraestructura del lugar, pues es una acción que puede generar daños materiales e incluso accidentes para las personas que decidan hacerle caso al jugador.

"Queda prohibido realizar cualquier manipulación en las instalaciones o elementos de los estanques y fuentes, así como bañarse, lavar cualquier objeto, abrevar y bañar animales, practicar juegos o introducirse en las fuentes decorativas, incluso para celebraciones especiales si, en este último caso, no se dispone de la preceptiva autorización municipal", ordena la ley de la ciudad.

Aunque el tema no paro ahí, Piqué seguía haciendo otras insinuaciones a sus fans para que pudieran concursar por algunas entradas:

“Espera, esas dos entradas guárdatelas, a ver si alguien se tira de un quinto piso o algo", agregó. Un comentario que generó una leve molestia en el periodista que no entendió el mensaje. "Vale, lo retiro, pero podemos poner unos colchones abajo", exclamó Piqué para que se le midieran al reto.

Después de lo sucedido y la advertencia por parte de las autoridades, el jugador salió a pedir disculpas públicamente: “Bueno, al final estaba aquí en el directo, no sabía que la fuente estaba protegida. Es una fuente y sé que no es cívico, pero bueno, a la final tampoco te imaginas que la gente se tira a la piscina por dos entradas, además con el móvil en el bolsillo. Pero bueno, que ante todo pues, pedir disculpas si alguien se sintió afectado. Aquí lo hacemos todo con buena fe y a veces no lo hacemos de la mejor manera, pero estamos muy contentos de ir a Málaga”, afirmó Gerard Piqué en su famoso programa.