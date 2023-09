Dani Alves le envía cartas a su esposa desde la cárcel ¿Qué dicen?

Barcelona/El jugador de futbol brasileño, Dani Alves, continua en prisión mientras espera el juicio que determinará su culpabilidad o inocencia. El ex integrante del Barcelona lleva nueves meses privado de su libertad tras la denuncia de una joven de 23 años por una agresión sexual presuntamente cometida el 30 de diciembre de 2022, a su regreso del mundial de Catar, en los baños de una discoteca.

Como consecuencia, su actual esposa Joana Sanz había tomado la decisión de iniciar el proceso de separación y de manera pública había anunciado el rompimiento definitivo de la relación. Sin embargo, meses después, sorprendió con algunas publicaciones en su Instagram donde se relacionaba directamente con el lateral del Barcelona que le envia cartas de amor desde la prisión.

La española recientemente publicó una historia en su Instagram con parte del contenido de la ultima carta que recibió. En el mensaje, Alves utiliza los versos de una famosa canción de Jarabe de Palo, "La Flaca".

Recientemente, la modelo también había publicado otra carta escrita a mano por su esposo que decía: "Aprendí en toda esa locura que es mejor dos que uno... cuando uno cae, el otro lo levanta, cuando uno tiene frío, el otro lo calienta. Así somos nosotros. Gracias por tu resistencia, gracias por tu resiliencia, gracias por no desistir de mí. Siempre dije que eres tú lo que siempre soñé, pero ahora digo que eres más de lo que pude soñar. Sé que no te gusta la soledad y sé lo cuánto difícil es para ti todo eso, pero todo pasará y nos haremos fuerte juntos".

Estas publicaciones pusieron nuevamente los ojos de los fans en el caso del jugador y su esposa que hasta hace poco negaba algún vinculo amoroso con el ahora prisionero.

La denuncia

El proceso comenzó con una denuncia presentada por una joven que aseguró haber sido agredida por el jugador en la zona de los baños de la discoteca Sutton durante una fiesta. La víctima alertó que fue violada y humillada por el futbolista.

Inmediatamente, la mujer de 23 años, acompañada por sus amigos, informó de los hechos al personal de seguridad de la discoteca, que activó el protocolo correspondiente y dio aviso a la policía, según informaron agencias locales, acto seguido fue trasladada a un hospital de emergencia.

Alves fue detenido tras responder a las peticiones de la policía. Luego de más de seis meses de investigación, la jueza de Barcelona, Concepción Cantón, decidió procesar a Dani Alves por el delito de "agresión sexual con acceso carnal". El Juzgado dio por concluida la investigación después de realizar la última prueba que faltaba: una exploración psicológica de la víctima para conocer si la misma había padecido alguna secuela tras la presunta violación.

Según el resultado, la joven "sufre un trastorno de estrés postraumático de intensidad elevada", la cual fue considerada como la prueba final para poder procesar al brasileño.

A todo esto, Dani Alves solo a declarado en algunos medios que es inocente y todo fue consensuado: "No soy un violador. No soy un agresor sexual. Como no era lo que me insinuaban, los que me lanzaban plátanos en el fútbol”, declaró en una entrevista.

Posteriormente, el jugador cambió la versión tres veces en la corte, admitiendo tener una relación con la mujer, pero de manera consensuada, es por esto que desde la cárcel Brians II sigue esperando a su juicio final.

"Aún si soy condenado y paso aquí los años que me toquen, saldré por esa puerta con la cabeza muy alta y pidiendo perdón solamente a la única persona a la que le debo disculpas, a mi mujer”, mencionó para la cadena española Antena 3.