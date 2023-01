'Arrepiéntete': Pastor se enfurece durante culto y dice que los tiktokeros se irán al infierno

En medio de un sermón un pastor enfureció y arremetió contra los 'tiktokeros' de quienes dijo que NO tienen ganado el reino de los cielos por estar haciendo videos en TikTok. El arrebato del hombre fue tal, que los fieles presentes en el culto quedaron atónitos ante el fuerte discurso del pastor.

El hecho ocurrió en una congregación evangélica en Bolivia y se ha vuelto viral en las redes sociales por la manera "efusiva" con la que el hombre arremetió contra los creadores de contenido en TikTok.

Resulta que el pastor se encontraba dando una prédica a sus oyentes cuando de pronto comenzó a criticar fuertemente a los 'tiktokeros' que según él "se irán al infierno" por atentar contra las buenas costumbres del cristianismo y solo buscar fama en este mundo del diablo.

“Todos los tiktokeros se van a ir al infierno. Hacen mímicas, hijos del diablo, arrepiéntete tiktokero, tiktokera. Cristo viene pronto. No se van a ir al cielo sino se arrepienten”, dijo el pastor.

Pero el pastor no solo atacó a los que hacen contenido en la red social, pues también se refirió a aquellos que solo se la pasan viendo videos en esta plataforma, quienes, según su creencia, tampoco se salvarían de no entrar al reino de Dios. “Los novelas, los tiktokeros, los pornografistas, aprendan hermanos, no se van a ir al cielo. Arrepiéntete”, dijo.

“Aquí venimos a servir a Cristo”, culminó su mensaje tras asegurar a los fieles que, si no están de acuerdo con sus creencias, están invitados a acudir a otra iglesia.

Como era de esperarse, este video se hizo viral precisamente en TikTok, donde ya acumula miles de likes y reproducciones. “Me voy derechito con Satanás”, “No se diga más, nos vamos todos”, “¿Y ahora de qué trabajo para ser millonario?”, dijeron algunos cibernautas.