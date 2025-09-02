Un hijo del actor Alain Delon busca anular el testamento de su padre

El joven de 31 años busca anular un testamento de 2022 que convirtió a su hermana Anouchka en la única heredera de los derechos de la película de 1963 "El Gatopardo", en la que Delon actuó junto a la italiana Claudia Cardinale.

París, Francia/El hijo menor del actor francés Alain Delon está tratando de anular el testamento de su padre, indicó este martes el albacea, reavivando una disputa familiar un año después de la muerte de este icono cinematográfico.

Sus tres hijos ya libraron una batalla pública en los medios y los tribunales antes de su fallecimiento en agosto de 2024 en torno a su salud, que se había deteriorado significativamente en sus últimos años de vida.

Alain-Fabien Delon acudió ahora a los tribunales para intentar cancelar el testamento, que considera demasiado favorable a su hermana Anouchka Delon, dijo el abogado Christophe Ayela, uno de los tres albaceas del testamento.

Según Ayela, el hijo menor argumenta que su padre "ya no tenía el discernimiento necesario" para tomar decisiones después de un derrame cerebral en 2019. Una primera audiencia está prevista el 9 de marzo de 2026, agregó.

El joven de 31 años busca anular un testamento de 2022 que convirtió a su hermana Anouchka en la única heredera de los derechos de la película de 1963 "El Gatopardo", en la que Delon actuó junto a la italiana Claudia Cardinale.

Alain-Fabien Delon también tiene en el punto de mira una decisión de febrero de 2023 que otorgó a su hermana el control del 51 por ciento de la empresa que gestiona la imagen y los derechos de marca de su padre.

La salud de Delon se había deteriorado tanto ocho meses antes de su muerte que un tribunal francés lo colocó bajo tutela ampliada durante cinco años.

Ayela dijo que espera mediar entre los hermanos. "Alain Delon no habría querido que sus hijos se pelearan por el testamento, y tengo la esperanza de que lo lograremos", dijo a AFP.

Los abogados del hermano mayor, Anthony, y de Anouchka Delon no respondieron de inmediato al ser contactados por AFP.

