Maluma revela su nueva fragancia y confiesa: 'Hasta en pijama me pongo perfume'

Junto al actor Bradley Cooper y el futbolista Vinicius Jr., Maluma es uno de los embajadores globales de BOSS Bottled Beyond, la más reciente fragancia masculina de la icónica firma.

En una charla exclusiva, el intérprete habló sobre la campaña, su ritual con el perfume, la inspiración detrás de su vida y carrera, e incluso compartió detalles íntimos de cómo la fragancia lo transporta a sus raíces en Medellín.

Maluma contó que lo mejor de esta colaboración no solo fue grabar, sino también los momentos compartidos fuera de cámaras: “Disfrutamos toda la campaña y el hecho de trabajar juntos, pero para mí lo mejor fue la cena que tuvimos antes de grabar. La noche anterior fuimos a Venecia y tuvimos la oportunidad de compartir tiempo, conversar, disfrutar el momento, simplemente estar allí juntos”.

También añadió: “Esa es una de las memorias más bonitas que me llevo. También fuimos a ver el partido de Vini en el estadio Santiago Bernabéu. Él estaba jugando con el Real Madrid y nos invitó, así que estuve allí con Bradley, viendo el partido. Fue una gran experiencia”.

Para Maluma, usar perfume es más que un gesto de estilo: es un ritual que lo acompaña desde que comienza su día hasta que se acuesta.

“Amo entrenar, soy una persona muy madrugadora. Me despierto todos los días antes de las 6 de la mañana. Hago mi meditación diaria, mis ejercicios de respiración y luego voy directo al gimnasio por una hora. Apenas regreso, me baño y es ahí cuando uso mi perfume. Me gusta ponerme bastante porque me encanta oler bien durante todo el día”.

Pero su confesión más sorprendente llegó después: “Antes de irme a dormir también uso un poco de fragancia. Me hace sentir tranquilo, relajado. Me gusta oler bien incluso en pijama, me da confort y también me ayuda a dormir mejor”.

Cuando se le preguntó en qué momento se siente más atractivo, fue claro: “Sí, en mis pijamas, para ser honesto. Antes de dormir me baño, me pongo un poco de perfume y me siento fresco”.

El artista reveló que la inspiración para su estilo y confianza viene de una figura muy especial: “Muchas personas me inspiran, pero diría que sobre todo mi papá. Desde niño recuerdo que en las mañanas se ponía su perfume frente al espejo y se sentía cómodo consigo mismo. También, antes de dormir, se aplicaba fragancia y se veía confiado. Para mí, él es como un superhéroe, una gran inspiración”.

Te puede interesar: Anahí desata preocupación entre sus seguidores por su extrema delgadez en México

Te puede interesar: Shakira y Antonio de la Rúa: los gestos que reavivan rumores de reconciliación en plena gira

Además, conectó la nueva fragancia con los recuerdos de su finca en Colombia: “Es curioso, pero esta fragancia de BOSS me recuerda a mi tierra natal. Tengo un rancho en Colombia con unos 40 caballos, vacas y muchos animales. Cuando llego allí, huele a cuero, a jengibre, a esas notas que también encuentro en esta fragancia de BOSS. Fue increíble olerla por primera vez y pensar inmediatamente en mi familia, mis raíces y el rancho, que lo es todo para mí. ‘La tierrita’, no hay nada como esa sensación”.

El cantante de Bronceador también compartió cómo este año ha marcado un punto de equilibrio en su vida: “Desde que comencé mi carrera trabajé sin parar durante 15 años y estaba cansado. Sentía que era el momento de disfrutar a mi hija, un tiempo que me merecía. Dejé de trabajar un par de meses, aunque al principio me sentía raro porque no estaba haciendo música ni de gira. Luego fui a Europa y tuve una gira bastante exitosa con 17 shows, todos sold out. Después regresé a Colombia e hice estadios en Medellín y Bogotá, lo cual fue muy especial”.

Maluma agregó que su hija París se ha convertido en su crítica más importante: “El reto fue mostrársela a París, mi hija, y cuando la escuchó empezó a bailar de inmediato. Eso fue único. Ella está eligiendo mi música y fue la que escogió esta canción. ¡Perfect timing!”.

Para cerrar, Maluma dejó un mensaje claro sobre el propósito de esta campaña y lo que quiere transmitir a sus seguidores: “Para mí lo más importante es que la gente se quiera a sí misma. Este es un mensaje bonito que yo estoy repartiendo todos los días por mis redes sociales y en los conciertos. La gente se tiene que sentir muy bien y agradecida de lo que cada uno es. De ahí viene la satisfacción, la sensación de gozo y plenitud de quererse a uno mismo. ¡Los invito a que se pongan esta loción y a que se quieran mucho!”.