Anahí desata preocupación entre sus seguidores por su extrema delgadez en México

La actriz y cantante mexicana, recordada por su protagónico en la exitosa telenovela RBD y por su carrera musical, volvió a ser tema de conversación.

Tras su reciente aparición pública en el lanzamiento de 3 Steps, ahora tiene un nuevo emprendimiento de su hermana Marichelo, enfocado en salud, belleza y bienestar.

Si bien la artista fue invitada de honor y habló con entusiasmo sobre el proyecto, lo que más llamó la atención de los medios y seguidores fue su notoria delgadez, lo que ha despertado una ola de comentarios y especulaciones en redes sociales.

Durante el evento, transmitido por el programa Ventaneando de TV Azteca, Anahí expresó su apoyo al emprendimiento de su hermana y compartió reflexiones sobre el autocuidado.

“Ustedes saben lo que a mí me gusta el ejercicio y me encanta este tema mental, emocional y espiritual que te da el estar bien con tu cuerpo”, afirmó la cantante.

En su intervención, también destacó la importancia de la salud integral: “Creo que a las personas que hemos pasado por diferentes cosas y temas en nuestra vida, llámese como se llame… cuidarte (te) puede llevar a un estado emocional y mental mucho mejor, entonces se convierte en tu terapia”.

Sin embargo, más allá del mensaje de bienestar, fue la apariencia física de Anahí lo que generó debate. El conductor Pedro Sola no ocultó su impresión al ver las imágenes del evento: “Alguien me va a odiar pero yo veo más bonita a Marichelo que a Anahí… es que Anahí está muy delgadita”, comentó en pleno programa.

Sus palabras coincidieron con las reacciones de cientos de usuarios en redes sociales, quienes no tardaron en compartir su preocupación.

En plataformas como YouTube, varios internautas expresaron opiniones similares. Entre los mensajes más destacados se encuentran: “Si dicen que la tele engorda, Anahí es linda pero ya de peso se pasó, ahora su hermana luce más bonita y saludable sobretodo”; “Muy mal las cirugías de Anahí”; “Anahí está esquelética, ¡pobre chica!”; “¿Qué le pasó a Anahí? Está de susto, ya cayó nuevamente en la anorexia”.

La última observación se conecta con el pasado de la artista, quien en varias ocasiones reconoció haber atravesado crisis emocionales y problemas de salud que afectaron su peso.

Aunque Anahí no se ha pronunciado sobre las críticas recientes, el debate en torno a su aspecto físico refleja la enorme exposición mediática que aún enfrenta, incluso después de años de haber dejado atrás la televisión como protagonista habitual.

La cantante, que sigue siendo un ícono para los fans de Rebelde y la música pop latina, se mantiene activa en proyectos familiares y en apariciones públicas esporádicas. Sin embargo, sus seguidores continúan mostrando un alto grado de sensibilidad hacia cualquier señal que pueda indicar un deterioro en su salud.