Cardi B causa polémica con tremenda respuesta en medio de juicio millonario

En una semana que ha sorprendido tanto por lo legal como por lo insólito, la artista ha convertido su juicio por presunta agresión en toda una sensación mediática.

La estrella neoyorquina se enfrenta a una demanda civil por un incidente ocurrido en 2018, pero su humor, estilo y respuestas rápidas han robado el protagonismo.

La demanda fue presentada en 2020 por Emani Ellis, una guardia de seguridad que acusa a Cardi B de atacarla físicamente frente a una clínica de obstetricia en Beverly Hills, durante una visita en la que estaba embarazada de su primer hijo. Ellis afirma que la rapera la escupió, le arañó el rostro con las uñas y la insultó, lo que derivó en una lesión visibles que requirieron cirugía estética. La demanda exige compensaciones millonarias por daños físicos, emocionales, pérdida de ingresos y otros perjuicios.

La defensa de Cardi B sostiene que ningún contacto físico ocurrió y que, en su opinión, fue Ellis quien la siguió y la grabó sin consentimiento, lo que generó un altercado verbal por defender su privacidad.

En su testimonio, Cardi B insistió con firmeza: “No la toqué, no me tocó, no hubo contacto físico. Para mí, esto ni siquiera fue un incidente”. Admitió que hubo un momento en el que ambas estuvieron “pecho a pecho” intercambiando palabras fuertes, pero que no pasó a un encuentro físico.

El personal presente, incluyendo una recepcionista y el obstetra, respaldaron la versión de Cardi. La recepcionista relató que no observó heridas en Ellis ni signos de contacto físico; en cambio, sí vio que ella misma sufrió un leve corte en la frente mientras intentaba interponerse. El médico testificó que no vio que Cardi lastimara a Ellis, pero sí que fue la guardia quien actuó de forma agresiva.

Además de la dimensión legal, el juicio se ha viralizado por la personalidad de Cardi B. Su teatralidad y humor han iluminado el tribunal en momentos tensos.

El abogado de la parte demandante quedó desconcertado por sus constantes cambios de peluca, negra un día, rubia al siguiente y preguntó: “¿Cuál es su cabello real?” Cardi respondió entre risas: “Son pelucas”.

Cardi respondió entre risas: Su estilo capilar y vestuario destacado también han sido protagonistas: lució un traje blanco impecable con gafas retro y una peluca rubia en ondas clásicas, y otro día apareció con un traje gris de tweed y una melena rubio platinado dignos de pasarela.

El humor siguió fluyendo cuando se le preguntó si sabía qué significaba la palabra “altercado”. Cardi contestó con picardía, desatando risas en la sala.

Un juez incluso tuvo que intervenir en un momento por el alto tono emocional en la audiencia: pidió bajar la temperatura del ambiente.

El juicio se reanudará tras el fin de semana del Labor Day, y se espera que concluya con los alegatos finales y deliberaciones del jurado el 2 de septiembre de 2025.

Mientras tanto, Cardi B anuncia el próximo lanzamiento de su nuevo álbum Am I the Drama?, cuya estrategia de promoción parece incluir indirectamente esta cobertura mediática del juicio.

Además, este caso se suma a su historial judicial: en 2022 aceptó su culpabilidad en una pelea en un club, cumpliendo servicio comunitario; y en 2023 enfrentó otra demanda por lanzar un micrófono a una fan durante un concierto.