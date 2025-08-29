Emma Stone declara creer en alienígenas durante la presentación de Bugonia en Venecia

La 82ª edición del Festival de Cine de Venecia ha brindado un momento inolvidable.

Emma Stone, en plena rueda de prensa por Bugonia, sorprendió a todos al confesar su fe pública en la vida extraterrestre.

Durante la presentación del nuevo film de Yorgos Lanthimos, la doble ganadora del Óscar aseguró con una sonrisa: “Pensar que estamos solos en el universo es bastante narcisista… así que sí, lo voy a decir: creo en los extraterrestres”. Cuando un periodista fue más allá y planteó entre risas si ella misma podría ser un alienígena, Stone respondió con ingenio y ligereza: “¿Cómo sabes que no lo soy?”.

Este instante resultó uno de los más comentados de la jornada, mezclando filosofía cósmica, humor y referencias culturales.

Bugonia marca la cuarta colaboración entre la actriz y el cineasta griego, tras películas como La favorita, Pobres criaturas y Kinds of Kindness. Stone elogió la experiencia de trabajar con Lanthimos: “La oportunidad de trabajar con Yorgos… fue como un sueño, porque el material es tan divertido, fuera de cabeza y vivo”.

Este filme es una comedia negra de ciencia ficción que reinterpreta la película surcoreana Save the Green Planet! (2003). La trama gira en torno a dos conspiranoicos que secuestran a la CEO de una poderosa farmacéutica, convencidos de que ella es una alienígena traicionera preparada para destruir la Tierra.

El protagonista masculino, Teddy, interpretado por Jesse Plemons, cree fervientemente en esta teoría, mientras que Emma Stone encarna a Michelle Fuller, la ejecutiva víctima del complot.

Lanthimos ha señalado que, aunque la película parece una distopía exagerada, “gran parte de esa distopía no es muy ficticia. Refleja el mundo real” . Por su parte, Stone celebró cómo el guion consigue narrar temas contemporáneos de forma emocional, retorcida y relevante.

La presentación también fue notable por el aspecto físico de Stone. La actriz apareció con la cabeza rapada, un look que definió como “lo más fácil… mucho más fácil que cualquier peinado”. Esta decisión radical enfatiza no solo la entrega actoral, sino también la audacia estética de la producción.

Bugonia hizo su premiere mundial en el Festival de Venecia el 28 de agosto de 2025, compitiendo por el preciado León de Oro. Su distribución ya está confirmada: se estrenará en cines de Estados Unidos el 24 de octubre, seguido de un lanzamiento amplio. En España, llegará el 7 de noviembre de 2025.

Bugonia se adiciona a una cosecha de filmes esperados del otoño de 2025, ubicándose junto a otras propuestas de vocación festivalera e impacto mediático /Vanity Fair lo destaca como uno de los títulos más prometedores de la temporada. Los primeros comentarios de críticos, desde bien escuchas hasta más escépticos, subrayan su provocación visual y mensaje directo, aunque algunos lo consideran menos profundo que anteriores trabajos del director.