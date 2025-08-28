Bruce Willis | Esposa del actor revela la dura decisión que tomaron frente a la enfermedad

El legendario actor, conocido por películas icónicas como Duro de matar, El sexto sentido o Armageddon, atraviesa uno de los momentos más duros de su vida personal.

En marzo de 2022, su familia confirmó públicamente que había sido diagnosticado con demencia frontotemporal (DFT), una enfermedad degenerativa e irreversible que afecta directamente el lenguaje, la memoria y la capacidad de socialización.

Desde entonces, su esposa, la modelo y empresaria Emma Heming Willis, se ha convertido en una de las principales voces que acompaña y visibiliza la lucha del actor contra esta condición. En una reciente entrevista con la periodista Diane Sawyer para ABC News, Emma abrió su corazón y reveló detalles inéditos sobre la salud del actor, los cambios familiares y la dura decisión que tuvo que tomar para garantizarle a su esposo una mejor calidad de vida.

Con serenidad, pero visiblemente conmovida, Heming explicó cómo ha sido convivir con la enfermedad de Bruce. “Bruce está muy bien de salud en general. Es su cerebro el que le está fallando”, señaló al describir cómo la demencia ha ido deteriorando lentamente las capacidades cognitivas del actor.

El diagnóstico cambió radicalmente la vida de la familia. Willis, de 70 años, comenzó a experimentar dificultades para comunicarse y pérdida progresiva de memoria. Emma relató: “Está perdiendo el lenguaje y hemos tenido que adaptarnos… La forma en que nos comunicamos con él ahora es diferente”.

La pérdida del lenguaje, uno de los síntomas más característicos de la demencia frontotemporal, ha representado un gran desafío para sus seres queridos. “No necesito que él sepa que soy su esposa, que estamos casados, no necesito nada de eso. Lo único que quiero es sentir que aún tengo una conexión con él”, confesó.

A pesar de las limitaciones, Emma asegura que Bruce sigue respondiendo al afecto: “Cuando estamos con él, se pone radiante”.

En la entrevista, Heming también reveló que tomó “una de las decisiones más difíciles” de su vida: Bruce Willis ya no vive en la misma casa familiar. Actualmente reside en otra vivienda, adaptada para su cuidado, donde cuenta con la atención constante de un equipo de especialistas las 24 horas del día.

La medida, aunque dolorosa, responde a la necesidad de garantizarle seguridad y un entorno controlado. Emma, madre de Mabel Ray y Evelyn Penn Willis, explicó que este cambio fue indispensable para poder sobrellevar las exigencias de la enfermedad.

La modelo recordó que los cambios comenzaron mucho antes de que se confirmara el diagnóstico. La familia notó alteraciones en la personalidad del actor que al principio fueron difíciles de comprender. “Él era alguien muy expresivo y participativo, pero se fue tornando más callado. Y cuando la familia se reunía, sólo compartía por instantes”, comentó.

Estos episodios de aislamiento progresivo también afectaron su matrimonio. Emma admitió que durante un tiempo se sintió confundida y frustrada por la transformación de la relación. “No entendía lo que pasaba y pensaba: ‘¿cómo puedo seguir con un matrimonio que ya no es lo que solía ser?’”, reconoció.

La situación de Willis no solo ha significado un reto médico, sino también emocional para su círculo cercano. Emma Heming ha hecho énfasis en que la clave ha sido aceptar los cambios y adaptarse a las nuevas formas de convivencia. Para ella y sus hijas, lo fundamental es mantener un entorno lleno de amor, aunque la comunicación verbal con Bruce sea cada vez más limitada.

La familia entera, incluidas las hijas mayores del actor con su exesposa Demi Moore, ha mostrado una unión inquebrantable en torno al cuidado de Bruce, compartiendo públicamente momentos íntimos para sensibilizar sobre esta enfermedad poco conocida.

La demencia frontotemporal es menos común que el Alzheimer, pero suele aparecer a edades más tempranas y se caracteriza por cambios bruscos en la conducta, el lenguaje y las capacidades cognitivas. Al no tener cura, el tratamiento se centra en terapias de apoyo y cuidados permanentes.