Taylor Swift y Travis Kelce comprometidos: Así reaccionaron Kate Middleton, el príncipe William y Meghan Markle

El romance de ambas celebridades acaba de alcanzar un nuevo capítulo que ha hecho vibrar a Hollywood y a la realeza británica.

El pasado 26 de agosto, la cantante y el jugador de los Kansas City Chiefs confirmaron su compromiso en una publicación conjunta en Instagram que rápidamente se volvió viral. Entre los millones de reacciones, destacaron las de tres figuras de la familia real: Kate Middleton, el príncipe William y Meghan Markle, quienes dieron “me gusta” a la publicación.

Aunque la pareja se ha convertido en protagonista de su propio cuento de hadas, lo cierto es que los Príncipes de Gales ya habían sido parte de su historia. En junio de 2024, durante una parada del Eras Tour en Londres, Taylor y Travis oficializaron su relación con una fotografía junto al príncipe William y sus hijos, el príncipe George (11) y la princesa Charlotte (10).

“¡Feliz cumpleaños, M8!”, escribió Swift en aquella ocasión, felicitando a William en su 42.º cumpleaños. “Los conciertos en Londres han empezado de maravilla”, añadió la cantante en una de las publicaciones más comentadas del verano pasado.

El momento, que unió música, deporte y realeza, también incluyó a Jason Kelce, hermano de Travis. Durante un episodio de su pódcast New Heights, emitido el 13 de agosto, Jason reveló que no sabía cómo reaccionar al conocer a los miembros de la familia real.

“¿Qué hago con mi cerveza?”, confesó Jason entre risas. “Si no tengo mi cerveza, ¿qué hago con esta mano ahora? ¿O simplemente estoy siendo auténtico al tomarla? Normalmente tomaría la cerveza. ¿No querrían que fuera yo mismo?”.

Taylor, divertida, recordó ese instante como uno de sus favoritos en los primeros días con la familia Kelce: “Te estoy viendo decir eso en tu cabeza y fue fantástico”, comentó.

Por su parte, Travis admitió que también estaba nervioso: “No estaba seguro de si debía hacerles una reverencia o simplemente ser un idiota estadounidense y estrecharles la mano”.

Aunque no se trataba de un evento oficial de la realeza, Jason aseguró que igualmente quiso mostrar respeto: “Aun así, me dirigí a él como Su Alteza Real”.

Si bien el encuentro fue inolvidable para todos, hubo alguien que se llevó la atención por completo: la princesa Charlotte.“Lo más destacado fue la princesa Charlotte”, dijo Jason, reconociendo que su opinión podía estar influenciada por ser padre de una niña. Travis no dudó en coincidir y la describió como “una superestrella”.

Con esta unión, Swift y Kelce consolidan su historia como una de las más seguidas del año. Mientras tanto, la familia real británica observa de cerca el romance, que, más allá de las diferencias culturales, parece haber construido un puente inesperado entre el glamour de la música pop, el deporte estadounidense y la tradición monárquica.