North West, hija de Kim Kardashian, desata debate global por look con corsé a sus 12 años

La celebridad volvió a ser tendencia, pero esta vez no por sus propios atuendos de lujo, sino por el estilo de su hija mayor.

Con apenas 12 años, la primogénita de la estrella de reality y del rapero Ye fue captada en Roma usando un corsé negro, minifalda vaquera y botas de plataforma que, según muchos, resultaban demasiado osados para su edad.

La escena se produjo durante una elegante cena madre e hija en el exclusivo restaurante Pierluigi, en la Piazza de’ Ricci, uno de los lugares favoritos de las celebridades en la capital italiana. Al día siguiente, ambas fueron fotografiadas saliendo del lujoso Hotel Eden, acompañadas de amigas de la adolescente, según reveló PageSix.

Mientras Kim, de 44 años, apostó por un vestido negro de seda ajustado, North eligió un conjunto más arriesgado: corsé, minifalda y unas botas de suela gruesa que la hacían lucir más alta que su madre. Su cabello, trenzado con un llamativo tono azul brillante, un estilo que estrenó en junio pasado, completó la polémica elección.

El impacto no se quedó solo en las calles de Roma. Madre e hija compartieron un clip en su cuenta conjunta de TikTok, con más de 19 millones de seguidores, donde bailaban al ritmo de “If Looks Could Kill” de Destroy Lonely. El video rápidamente se viralizó y encendió aún más la conversación.

Aunque algunos fans calificaron a North de “adorable” y elogiaron su estilo, otros fueron mucho más críticos con la empresaria por permitirle llevar prendas que consideraban inadecuadas.

Comentarios como “No me gusta que una niña de 12 años use un bustier. Me encantan Kim y North, pero para mí habría sido un no, señora”, “¡Qué inapropiado, Kim!” y “OK, Kim, tiene 12 años…” se multiplicaron en plataformas como Instagram y X (antes Twitter).

Uno de los mensajes más repetidos fue que Kardashian debería proteger más la inocencia de su hija. “Kim debería preservar la niñez de North y cuidar más su vestuario”, señaló un usuario.

Kim Kardashian pictured with her 12-year-old daughter, North West, in Rome. pic.twitter.com/9EKXMUuges — YabaLeftOnline (@yabaleftonline) August 25, 2025

El debate sobre la crianza de North no es nuevo. Kanye West, ahora conocido como Ye, ha manifestado públicamente su inconformidad con la forma en que Kim toma decisiones sobre sus hijos. Ambos, que estuvieron casados de 2014 a 2022, comparten la custodia de cuatro pequeños: North (12), Saint (9), Chicago (7) y Psalm (6).

En marzo pasado, el rapero escribió en su cuenta de X: “No quiero solo ver a mis hijos. Necesito criarlos, necesito opinión. Mis hijas usan labial y perfume”. West ha insistido en que se le ha limitado la posibilidad de decidir aspectos tan importantes como la ropa que usan o la escuela a la que asisten.

La aparición de North en Roma reaviva la eterna discusión sobre los límites de la moda en la infancia. Mientras para algunos se trata simplemente de una preadolescente expresando su identidad y compartiendo con su madre una afición por la moda, para otros es una señal de que la pequeña podría estar siendo empujada demasiado pronto hacia un estilo de vida adulto.

Lo cierto es que, como ocurre siempre que una Kardashian está involucrada, la conversación trasciende la moda y toca temas mucho más profundos: la crianza, la influencia de la fama y el delicado equilibrio entre libertad y protección en la vida de los hijos de celebridades.