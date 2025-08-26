J Balvin hace historia en Vietnam convirtiéndose en el primer artista en llevar el género urbano

Balvin acaba de inscribir su nombre en la historia de la música mundial. José Osorio, como es el nombre de pila de J Balvin, se convirtió en el primer cantante del género urbano en presentarse en Vietnam, consolidando así la expansión del movimiento latino en territorios hasta ahora poco explorados.

El paisa encabezó el festival “8Wonder: Moments of Wonder”, donde compartió escenario con figuras internacionales como DJ Snake y artistas locales. Su aparición en el escenario fue un verdadero espectáculo: Balvin irrumpió interpretando “Noventa”, tema incluido en su álbum Mixteip, lo que encendió de inmediato a los asistentes.

Uno de los momentos más comentados llegó cuando interpretó “I Like It” junto a la cantante y compositora vietnamita tlinh, generando una ovación masiva. Entre luces, coreografías y visuales impactantes, el colombiano ondeó con orgullo la bandera de Colombia, gesto que fue recibido con una lluvia de aplausos y que se viralizó rápidamente en redes sociales.

“Su música ha cruzado fronteras inimaginables para los colombianos”, señalaron los organizadores, destacando cómo el reguetón ha dejado de ser un fenómeno local para convertirse en un lenguaje global que conecta culturas.

La visita a Vietnam no fue su único logro reciente en Asia. Días después, el antioqueño sorprendió al unirse al festival Summer Sonic en Japón, donde compartió escenario con otro colombiano que hoy marca tendencia: Feid.

La dupla fue histórica: fue la primera vez que dos artistas colombianos del género urbano compartieron tarima en Japón, un hecho que marca un antes y un después en la internacionalización del reguetón. Su performance fue catalogado como “icónico” por medios especializados, consolidando a Medellín como la cuna de un movimiento musical que ya es patrimonio cultural global.

J Balvin compartió en su cuenta oficial de Instagram algunos de los momentos más emblemáticos de su paso por Asia, con imágenes que reflejan tanto la magnitud del show como la conexión con su público. El artista no dudó en destacar que gran parte del mérito pertenece a su natal Medellín, ciudad que una vez más se proyecta como semillero de talento urbano para el mundo.

Te puede interesar: Al Pacino revela el día que una fan intentó secuestrarlo y cómo sobrevivió al COVID-19

Te puede interesar: Los Soprano | Falleció Jerry Adler, leyenda de la serie, a los 96 años

Con estos hitos, J Balvin reafirma su posición como uno de los referentes indiscutibles de la música latina y confirma que el reguetón colombiano ya no tiene límites geográficos.

Hasta ahora, el reguetón no había llegado a Vietnam debido a varias barreras culturales y logísticas. El país, aunque cada vez más abierto a festivales internacionales, solía priorizar géneros como el pop, el rock y el K-pop, que cuentan con mayor arraigo en la región. A esto se sumaban las dificultades administrativas y los altos costos para organizar conciertos internacionales, lo que hacía riesgoso apostar por un género que no tenía aún una base de fanáticos consolidada.

Además, como han señalado especialistas en la industria musical, en Vietnam los artistas emergentes o géneros poco conocidos enfrentan “baja conciencia del público y riesgo de baja venta de boletos”, lo que explicaba la ausencia de figuras urbanas en sus escenarios hasta la llegada de J Balvin.