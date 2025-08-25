Al Pacino revela el día que una fan intentó secuestrarlo y cómo sobrevivió al COVID-19

Uno de los actores más influyentes en la historia del cine, vuelve a acaparar titulares gracias a su nuevo libro de memorias “Sonny Boy” .

A sus 84 años, Al Pacino, la estrella de El Padrino, comparte episodios íntimos y estremecedores de su vida que hasta ahora permanecían ocultos, desde un intento de secuestro en los años setenta hasta la dramática batalla que libró contra el coronavirus en 2020.

En entrevista con The New York Times, el actor recordó que durante la pandemia comenzó a sentirse muy mal, con fiebre y una deshidratación severa. “Conseguí que alguien me trajera una enfermera para hidratarme. Estaba sentado en mi casa y me desvanecí. Así sin más. No tenía pulso”, relató.

La situación se tornó crítica y requirió asistencia inmediata. “En cuestión de minutos estaban allí: la ambulancia frente a mi casa. Tenía unos seis paramédicos en esa sala de estar, y había dos médicos con trajes que parecían de otro planeta”, recordó. El momento de mayor impacto llegó cuando, tras ser estabilizado, escuchó a los médicos decir: “Ha vuelto. Está aquí”.

El ganador del Óscar describió la experiencia como “terrorífica”, una vivencia que le hizo replantearse el valor de la vida y la fragilidad de la fama frente a la vulnerabilidad humana.

Otro de los relatos más sorprendentes de Sonny Boy remite a inicios de la década de 1970, poco después del estreno de El Padrino, cuando Pacino vivía el vértigo de la fama. Una noche de fiesta en Nueva York terminó en una situación insólita: una mujer desconocida se ofreció a llevarlo de regreso a su alojamiento, pero pronto notó que el auto se alejaba del destino correcto.

“Mientras conducíamos, incluso en mi aturdimiento, pude reconocer que ella no me llevaba de regreso a donde me hospedaba”, relató el actor. Al confrontarla, la respuesta fue directa: “Te estoy secuestrando”.

En ese momento, Pacino recordó sus orígenes: “Soy del sur del Bronx. Cuando veo a algún loco intentando hacerme algo, sé cómo escapar”. Incluso bajo los efectos del alcohol, decidió enfrentar la situación y amenazó con lanzarse del auto si la mujer no desistía. “Estaba un poco borracho, pero listo para arrojarme de un auto en movimiento si no me quedaba otra opción”, confesó.

La determinación del actor surtió efecto y la mujer optó por devolverlo a su destino original, evitando que la noche terminara en tragedia.

Con más de cinco décadas de carrera, Al Pacino ha interpretado personajes memorables en películas como Scarface, Serpico, Heat y El abogado del diablo. Su estilo intenso y comprometido lo convirtió en referente para varias generaciones de cineastas y actores. A lo largo de su trayectoria ha recibido un Óscar, dos premios Tony y dos premios Emmy, consolidándose como uno de los intérpretes más respetados del mundo.

En Sonny Boy, el actor abre su corazón y ofrece un relato íntimo que combina recuerdos de su infancia en el Bronx, anécdotas personales y confesiones que revelan al hombre detrás de la leyenda. El título rescata un apodo familiar y refleja el tono personal de estas memorias, que rápidamente se convirtieron en un best seller.