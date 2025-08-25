Los Soprano | Falleció Jerry Adler, leyenda de la serie, a los 96 años

Su trayectoria lo consolidó como un rostro inolvidable en producciones icónicas como The Good Wife, donde dejó una huella que trascendió generaciones.

Jerry Adler, uno de los actores más recordados de la televisión estadounidense, murió a los 96 años, según confirmó su familia a medios internacionales como el New York Post.

Nacido en Brooklyn en 1929, Adler inició su carrera en el mundo del espectáculo detrás del telón. Durante décadas trabajó como asistente de dirección y producción en Broadway, en montajes como Gentlemen Prefer Blondes y The Apple Tree. Su talento lo llevó a dirigir la producción original de My Fair Lady en 1976, un hito que marcó su nombre en la historia del teatro musical.

Aunque su vocación estuvo vinculada durante años a la dirección escénica, decidió reinventarse a los 60 años, cuando comenzó su carrera actoral en televisión. Su debut se dio en 1991 con la serie Brooklyn Bridge, que abrió la puerta a una filmografía extensa en cine, teatro y televisión.

Su papel más emblemático llegó con Los Soprano, la serie de culto de HBO que revolucionó la televisión. Adler dio vida a Herman “Hesh” Rabkin, el consigliere de confianza de Tony Soprano, apareciendo en 28 episodios a lo largo de seis temporadas. Su interpretación convirtió al personaje en una de las piezas más recordadas de la trama, ganándose la admiración del público y la crítica.

Además de su paso por Los Soprano, Adler brilló en The Good Wife y su spin-off The Good Fight, donde encarnó al excéntrico abogado Howard Lyman. Lo que inicialmente sería un papel pasajero terminó por consolidarse en un personaje recurrente. Robert King, creador de ambas series, lo recordó con admiración en su cuenta de X: “Originalmente era un personaje para un solo episodio, pero su actuación generó una presencia prolongada en ambas series”.

El legado de Adler incluye participaciones en producciones tan variadas como Rescue Me, Mad About You, Northern Exposure, así como en el cine, con títulos como Manhattan Murder Mystery de Woody Allen y Synecdoche, New York, dirigida por Charlie Kaufman.

Con casi cuatro décadas frente a cámaras y una larga trayectoria en el teatro, Adler deja una huella imborrable en la historia del entretenimiento. Su capacidad para reinventarse y conquistar a la audiencia lo convierten en un ejemplo de resiliencia y talento.

Además, como relata Entertainment Weekly, Jerry Adler falleció durmiendo tranquilamente en su casa en Nueva York, rodeado por su familia. Fue descrito por su colega Michael Imperioli como “un actor fantástico y el más amable de los seres humanos”, elogiándolo por aportar “humor, inteligencia y veracidad” a su papel como Hesh Rabkin. Cabe destacar que, aunque su carrera iniciara tímidamente frente a cámaras, mantuvo una vida personal activa: estuvo casado con la psicóloga Joan Laxman desde 1994 y le sobreviven cuatro hijas