Travis Kelce y su fortuna: del campo de la NFL a los negocios millonarios con Taylor Swift

El nombre del deportista ya no solo resuena en los estadios de la NFL.

El ala cerrada de los Kansas City Chiefs, Travis Kelce, se ha convertido en un fenómeno mediático y empresarial que trasciende el deporte. Con tres anillos de Super Bowl en su vitrina, contratos deportivos multimillonarios y una relación sentimental con la estrella global Taylor Swift, Kelce ha logrado consolidar una fortuna que lo ubica entre los atletas más ricos de Estados Unidos.

Según Forbes, en agosto de 2025 su patrimonio neto se estimaba en 70 millones de dólares, un salto impresionante frente a los 40 millones de octubre de 2023. Este crecimiento refleja no solo su talento en el campo, sino también su capacidad para capitalizar su imagen y expandirse en distintos negocios.

Kelce llegó a la liga en 2013 con un contrato de novato por 3,12 millones de dólares, pero su carrera pronto lo llevó a firmar acuerdos mucho más lucrativos. En 2016, pactó un contrato por cinco años y 46 millones de dólares, y en 2020 renovó con los Chiefs por 57,25 millones en cuatro temporadas.

La última extensión llegó en abril de 2024: dos años por 34,25 millones de dólares, con 17 millones garantizados. Estos contratos lo colocaron en la lista de los diez jugadores mejor pagados de la NFL en 2024, alcanzando el puesto número siete. People detalló que su salario anual en ese momento rondaba los 17 millones de dólares, mientras que sus ingresos por patrocinios superaban los 35 millones adicionales.

A esto se suman los bonos por los títulos de Super Bowl, tres en total (2020, 2023 y 2024). Solo en 2024, cada jugador campeón recibió 171.000 dólares como premio.

Más allá del fútbol, Kelce ha demostrado tener un olfato agudo para los negocios. Uno de sus proyectos más rentables es el podcast “New Heights”, que conduce con su hermano Jason Kelce. En 2024 firmaron un contrato de tres años con Amazon Wondery por 100 millones de dólares, lo que disparó sus ingresos y consolidó al programa como uno de los más escuchados en Estados Unidos.

Su incursión en el entretenimiento también incluye televisión y reality shows. En 2016 protagonizó Catching Kelce, y en 2023 participó en la serie Grotesquerie de Ryan Murphy. Sobre su paso por la televisión, el jugador confesó en The Pivot Podcast: “Me enteré de la posibilidad de ganar seis cifras en dos semanas y pensé: ‘Esto empieza a sonar mucho mejor’”.

En el terreno de la publicidad, Kelce se ha convertido en uno de los deportistas más solicitados. Ha sido imagen de Nike, Bud Light, Pepsi, State Farm, Pfizer, Lowe’s y Campbell Soup, entre otras marcas. Según Forbes, solo en 2024 sus contratos de patrocinio le dejaron al menos 5 millones de dólares.

Su faceta como empresario también incluye inversiones estratégicas. Junto a su hermano se convirtió en el mayor accionista de la cervecera artesanal Garage Beer, y en 2023 creó el festival musical Kelce Jam, que en su segunda edición multiplicó por tres sus ingresos gracias al patrocinio.

Lejos de limitarse al espectáculo y los negocios, Kelce ha mantenido un compromiso activo con las causas sociales. Desde 2015 lidera la fundación 87 & Running, enfocada en apoyar a comunidades vulnerables de Kansas City. En 2024, su organización financió la reconstrucción de una vivienda para una residente local, donó 25.000 comidas para estudiantes y entregó 100.000 dólares a las familias de víctimas del tiroteo durante el desfile de celebración de los Chiefs.

El romance con Taylor Swift ha puesto a Kelce en el centro de los reflectores de la cultura pop. La pareja ha sido portada de revistas y tema recurrente en redes sociales, generando un fenómeno que también ha incrementado la popularidad del jugador. La propuesta de matrimonio incluyó un anillo valorado en medio millón de dólares, un gesto que acaparó titulares a nivel mundial.

Aunque hoy es uno de los deportistas más ricos, Kelce no ha ocultado que sus inicios en la NFL estuvieron marcados por excesos. En Stash Wealth (2023) reconoció: “La razón por la que perdí todo mi dinero en el primer año fue que, en mis días libres, me iba a Las Vegas o a Florida y me divertía demasiado. Lo más tonto que compré con el dinero de novato fueron botellas en el club”.

Esa experiencia lo llevó a replantear su relación con el dinero y a adoptar una estrategia más enfocada en inversiones y proyectos sostenibles.

Hoy, Travis Kelce es mucho más que un jugador de fútbol americano: es un empresario, figura mediática, filántropo y pareja de una de las artistas más influyentes del mundo. Su fortuna, calculada en 70 millones de dólares y en constante crecimiento, parece apenas el inicio de una carrera que seguirá expandiéndose más allá del deporte.

En un mundo donde la frontera entre entretenimiento, negocios y deporte se difumina, Kelce se consolida como uno de los atletas más completos y visionarios de su generación.