Shakira y Antonio de la Rúa: los gestos que reavivan rumores de reconciliación en plena gira

El tour también ha puesto nuevamente en el centro de la conversación a Antonio de la Rúa, el empresario argentino que fue pareja de la artista a comienzos de los años 2000.

La presencia del exmánager de la barranquillera en varios de sus conciertos, incluida la reciente fecha en el Estadio GNP Seguros de Ciudad de México, ha despertado especulaciones sobre un posible acercamiento sentimental. La polémica creció tras la viralización de un video en el que se le observa acompañado de su hija Zulu, mientras la cantante interpretaba Día de Enero, tema que ella compuso durante su relación con De la Rúa.

En las imágenes difundidas en redes sociales, Antonio de la Rúa aparece sentado junto a su hija, intentando pasar desapercibido, mientras el público coreaba la canción con sus teléfonos en alto. Según los testigos, el empresario mostró cierta incomodidad, llevándose la mano al rostro y evitando mirar a la cámara de una fan que lo grababa.

El detalle no pasó inadvertido para los seguidores, pues Día de Enero ocupa un lugar especial en la historia de ambos. Para muchos, la coincidencia de su presencia con la interpretación del tema representa un gesto cargado de simbolismo.

La aparición de De la Rúa en México no fue un hecho aislado. Durante las últimas semanas ha sido visto en varios conciertos de Shakira en Estados Unidos y Canadá, moviéndose con naturalidad entre el equipo técnico y los familiares de la cantante, con acreditaciones que lo identificaban como parte del staff.

Incluso, testigos relataron un encuentro en un restaurante de Miami, donde Shakira y Antonio de la Rúa compartieron una comida junto a Milan y Sasha, los hijos de la artista con Gerard Piqué. El ambiente, descrito como “relajado” y sin cámaras de por medio, reforzó las sospechas de un acercamiento personal.

La participación de Zulu en la gira también ha captado la atención. En marzo, la joven asistió al concierto de Shakira en Buenos Aires, acompañada de otros miembros de la familia De la Rúa. Esa noche, estuvieron presentes Aíto de la Rúa, Calu Rivero y Agustina de la Rúa, quien compartió imágenes en sus redes sociales mostrando a las adolescentes, incluidas sus hijas y Zulu, disfrutando del show desde un lugar privilegiado.

Te puede interesar: Taylor Swift y el matrimonio en las letras de sus canciones hasta darle el sí a Travis Kelce

Te puede interesar: Tragedia: hombre muere sepultado mientras excavaba un refugio para sobrevivir al 'fin del mundo'

En redes sociales, los comentarios no se hicieron esperar. Mensajes como: “La hijastra feliz cantando la canción que le pertenece a su papi, tan bella”; “La mirada lo dice todo..”; “Sería lo máximo que estén juntos por siempre”.

Estas reacciones reflejan la nostalgia de los seguidores, quienes ven con buenos ojos la posibilidad de una reconciliación tras más de veinte años de la ruptura.

La relación entre Shakira y Antonio de la Rúa comenzó a principios de los 2000 y se consolidó como una de las más mediáticas del espectáculo latinoamericano. Durante una década, él no solo fue su pareja, sino también un pilar en su carrera internacional, participando en decisiones estratégicas que la llevaron a la cima global.

El final llegó en 2010, en medio de acuerdos legales y comerciales que marcaron distancia entre ambos. Desde entonces, mantuvieron un bajo perfil respecto a su vínculo, evitando declaraciones polémicas.

Aunque la cercanía entre ambos parece más evidente que nunca, ni Shakira ni Antonio de la Rúa han confirmado ni desmentido los rumores. Lo que sí es claro es que el empresario argentino ya no oculta su presencia en la vida cotidiana y profesional de la cantante, y su aparición recurrente en entornos públicos sugiere que, al menos, la relación entre ambos atraviesa una etapa de gran cordialidad.

Por ahora, los fanáticos seguirán atentos a cada gesto, cada mirada y cada aparición conjunta, con la esperanza de que este reencuentro en los escenarios termine también marcando un nuevo capítulo en la historia personal de Shakira y De la Rúa.