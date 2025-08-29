Tragedia: hombre muere sepultado mientras excavaba un refugio para sobrevivir al 'fin del mundo'

Tras horas de trabajo, el cuerpo del hombre fue encontrado a una profundidad aproximada de tres metros bajo tierra, sepultado por el mismo terreno que intentaba transformar en refugio.

El municipio de San Luis, en el oriente antioqueño, vive momentos de consternación tras la trágica muerte de Arturo Enrique Aguirre García.

El hombre de 58 años que fue hallado sin vida luego de quedar sepultado bajo tierra mientras excavaba lo que él consideraba un refugio subterráneo para protegerse del supuesto “fin del mundo”.

El hecho, que combina misterio, desesperación y dolor, ha despertado gran atención en la región, no solo por la forma en que ocurrió la tragedia, sino también por las circunstancias que llevaron a la víctima a iniciar la peligrosa excavación.

El 18 de agosto, la familia de Aguirre reportó su desaparición. Desde ese día comenzó una búsqueda que se extendió por más de una semana, mientras su imagen circulaba en redes sociales y las autoridades locales intentaban dar con su paradero.

Durante esos días, la incertidumbre y la angustia marcaron a los allegados del hombre. Nadie entendía por qué había desaparecido de manera repentina, aunque algunos familiares aseguraron que la última vez que lo vieron dejó todas sus pertenencias y manifestó que debía marcharse sin dar mayores explicaciones.

La investigación tomó un giro inesperado cuando un habitante de la zona conocida como La Candelaria entregó un testimonio clave. La información fue confirmada por Nilson Romero Betancur, comandante de Bomberos de San Luis, quien explicó a Caracol Radio lo que ocurrió.

“Alguien informa a la policía que él estaba haciendo un hueco en la parte de afuera del municipio, en las periferias, diciendo que de alguna forma el mundo se iba a acabar y que él tenía que acabar ese hueco”, relató Romero.

Este dato contrastaba con lo dicho inicialmente por sus familiares, pero resultó determinante para enfocar la búsqueda en un punto específico del municipio.

Con la nueva pista, la Policía y el Cuerpo de Bomberos se desplazaron al lugar señalado. Allí descubrieron un movimiento en masa en el terreno, lo que evidenciaba un deslizamiento de tierra en la zona donde Aguirre había trabajado en la excavación.

“Con Policía vamos e inspeccionamos el lugar donde se suponía que hacía el hueco; evidenciamos un movimiento en masa, el terreno se había deslizado”, detalló Romero.

Los rescatistas comenzaron a remover la tierra y hallaron indicios claros de que se encontraban en el sitio correcto: un machete, un velón y una pala, elementos que confirmaban que Aguirre había estado allí.

Tras horas de trabajo, el cuerpo del hombre fue encontrado a una profundidad aproximada de tres metros bajo tierra, sepultado por el mismo terreno que intentaba transformar en refugio.

Lo que para Arturo Enrique Aguirre era una estrategia para sobrevivir a un supuesto cataclismo terminó convirtiéndose en una trampa mortal. Su intento de prepararse para un escenario apocalíptico le costó la vida en condiciones dramáticas, dejando a su familia sumida en el dolor y a toda la comunidad de San Luis sorprendida por lo sucedido.

La historia no solo refleja una tragedia personal, sino también el poder que pueden ejercer ciertas creencias y temores sobre la vida de las personas. Aguirre, convencido de que debía protegerse del fin del mundo, se internó en una excavación riesgosa sin percatarse de los peligros que representaba trabajar en un terreno inestable.

Hoy, su caso sirve de advertencia sobre cómo la desesperación y las ideas extremas pueden conducir a situaciones fatales. La comunidad de San Luis lo recuerda entre la tristeza y la incredulidad, mientras sus seres queridos intentan sobreponerse a una pérdida marcada por el dolor y la incertidumbre.