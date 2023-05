¡Le Magistrade! Primer funcionario en México en recibir pasaporte con género no binario

El género no binario es el utilizado para referirse a las personas que no se sienten identificados con ninguna de las partes de la dualidad tradicional entre lo femenino y lo masculino en la sociedad. Las personas suelen identificarse como un punto intermedio entre ambos géneros (femenino y masculino) o bien con ambos al mismo tiempo y con la misma intensidad.

En 2021 se hizo viral en redes sociales un video en donde en medio de una clase virtual una estudiante pedía a sus compañeros que se refirieran ella como “compañere” dado que no se identificaba con el género con el que nació ni con el opuesto, esta interacción provocó una serie de memes y criticas al respecto como suele ocurrir cada vez que se introduce algo nuevo a la sociedad.

Meses después, la artista Demi Lovatto anunció al mundo que elle también se identificaba como no binarie, momento en el cual internautas cuestionaron la declaración e incluso dudaron de su lucidez mental, aunque el considerarse de genero neutral o no binario, es un tema que se viene mencionando a través de la historia, remontándonos incluso a algunas culturas que consideraban a la persona como tal, sin tomar en cuenta su género.

En esta oportunidad la persona no binaria que está causando revuelo, es Jesus Ociel Baena, quien además de ser el primer magistrado de género no binario en Latinoamérica, es la primera persona en recibir un pasaporte con el género no binario en México. El documento fue entregado por el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard en el día internacional de la lucha contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia y en el lugar en donde generalmente figura el género, en este pasaporte solo muestra la letra “x”.

Baena es Magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes, tiene una licenciatura en Derecho, una maestría en Derecho Constitucional y Derecho Electoral y tiene un doctorado en Derecho.

“Por primera vez nos entregan un documento sin la necesidad de litigio estratégico. Muchísimas gracias por la empatía; diputada Salma (Luévano), gracias por tu trabajo, por estar representando a la comunidad y gracias a la Secretaría de Relaciones Exteriores ¡Y la que incluya!”, declaró el Magistrado.

Desde su llegada a este cargo, el Magistrado ha causado revuelo en sus redes sociales pues regularmente graba videos desde su área de trabajo utilizando lenguaje inclusivo y diciendo frases icónicas del colectivo LGBT+. De esta misma manera suele incluir la bandera representativa de la diversidad sexual y portar orgullosamente indumentaria que es catalogada como femenina por algunas personas en la sociedad.

Ante estos videos los internautas no se abstuvieron de realizar sus comentarios pidiendo que dejara de utilizar su área de trabajo para hablar de ciertos temas, a lo que “le magistrade” mediante un video respondió: “Algunas personas a través de redes sociales, solicitudes de información o incluso hasta denuncias, han cuestionado por qué uso el ´sacramental Pleno’ para hacer mis videos, pero pocos hablan de la discriminación histórica y estructural que hemos vivido las personas LGBT+ por ocupar estos espacios donde se toman decisiones importantes”.

“Les digo que el ejercer el cargo lleva implícito ejercer el libre desarrollo de mi personalidad y sobre todo mi libre expresión de género”, añadió además, de manera contundente.