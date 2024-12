Reformas a la CSS: Diputada Rodríguez adelanta que Vamos presentará una propuesta de modificaciones

Ciudad de Panamá/La diputada Yarelis Rodríguez, vicepresidenta de la Comisión de Salud, Trabajo y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional, detalló los avances de la gira que la comisión ha realizado en varias provincias del país para escuchar las inquietudes de la población sobre la reforma de la Caja de Seguro Social (CSS).

La diputada, quien ha estado recorriendo las provincias de Bocas del Toro y Chiriquí, destacó las preocupaciones de los habitantes se centran especialmente en la atención médica.

Por ejemplo, indicó que en Bocas del Toro comentaron que los pacientes con cáncer deben viajar hasta 12 horas para ser atendidos en Panamá. La situación es crítica, ya que las carreteras están en mal estado, los especialistas son escasos, y la falta de medicamentos agrava aún más la situación, señaló Rodríguez.

La diputada también recalcó que la falta de atención médica, especialmente para niños, es una de las principales demandas de los ciudadanos, quienes están cada vez más alarmados por el aumento de diagnósticos.

Otro de los puntos discutidos en la gira fue la evasión fiscal en las empresas de la región. Según la diputada, muchas empresas no están pagando el Seguro Social a los trabajadores locales, y eso genera una gran preocupación.

También señaló que la reforma al sistema de jubilaciones ha sido un tema caliente en las visitas, ya que muchos de los participantes están en desacuerdo con el aumento de la edad de jubilación y piden una reforma que garantice una pensión digna para los trabajadores. Además, exigen una administración más eficiente del gasto público, dijo Rodríguez.

Falta de tiempo

Sobre la continuidad de la gira y la posibilidad de incluir reformas a la propuesta de ley, la diputada expresó que los tiempos son muy ajustados. "Los tiempos están muy cortos, faltan muy pocos días. Estamos en fiestas familiares, fiestas navideñas, y no debemos estar sobreexaltando a la población con estos temas que están en este momento preguntándose, qué es lo que va a pasar", expresó.

Rodríguez explicó que, a pesar de los plazos apretados, la comisión está comprometida en lograr un consenso entre todos los diputados y con los aportes de la ciudadanía.

Propuesta de modificaciones

Rodríguez dijo que su bancada [Vamos] se mantiene analizando cada artículo de la ley, y las modificaciones que sugieran no se limitarán a cuestiones superficiales, ya que están trabajando un documento robusto que sea justo para todos, para lo cual han solicitado asesoría técnica y especializada.

"Hay modificaciones y la mayoría de artículos los vamos a modificar y queremos ser muy enérgicos en esto, artículo por artículo, que consideremos que no está bien redactado, que hay palabras que pueden afectar a la población, lo estamos modificando porque queremos tener ese documento robusto y por eso es que nos hemos demorado en este tema y no es solamente decir a la población que estamos en contra de la edad de jubilación o estamos en contra del aumento, no, señores, aquí estamos analizando a conciencia, por eso es que no nos hemos pronunciado", subrayó la diputada.

Al mismo tiempo, aclaró que, si no se alcanzan los tiempos para concluir la reforma en diciembre, la discusión continuará en sesiones ordinarias posteriores.