Le tiñe el pelo a su perro como 'Pikachu' y lo terminan multando por maltrato animal

Erik Torres, dueño de una tienda de mascotas y además fanático de los Miami Heat causó controversia en días pasado por llevar a su perro a un partido de la NBA con todo el pelaje teñido de amarillo con manchas rojas y rayas cafés en la espalda, imitando la apariencia del famoso personaje Pikachu de la serie Pokémon.

El hecho ocurrió durante un partido que los Miami Heat disputaban ante los Chicago Bulls en el AmericanAirlines Arena de la ciudad de Miami. Mientras las cámaras de la transmisión capturaban a los asistentes, se enfocaron en Erik Torres y su peculiar perro. Los comentaristas no pudieron ocultar su sorpresa ante la llamativa escena perruna.

“¿Qué es eso? ¿Qué demonios? No creo que ese perro autorice ese trabajo de pintura”, dijo uno de los comentaristas mientras en la pantalla salían las imágenes del perro Pomerania. El video rápidamente se hizo viral y se convirtió en tendencia mundial, sin embargo, la gran mayoría de los usuarios criticaron al hombre y consideraron el acto como asqueroso, aberrante y una forma de maltrato animal.

A Miami fan has a brought a dog dyed into Pikachu to Heat - Wolves pic.twitter.com/NchbnvvhcZ — CJ Fogler AKA Perc70 #BlackLivesMatter (@cjzero) 27 de diciembre de 2022

Como era de esperarse, la noticia llegó hasta las autoridades del condado de Miami-Dade que lo multaron con 200 dólares por su deleznable acción, pues la ley del condado establece que es ilegal poseer cualquier animal teñido o coloreado artificialmente.

Tras el revuelo, el empresario defendió su decisión de teñirle el pelo a su perro afirmando que había tomado todos los resguardos necesarios para proteger la vida del can y además lo hizo porque su hija es una gran fanática de Pokémon.

" Hice mi tarea, investigué y sabía que de ninguna manera esto afectaría a mi animal. El tinte es orgánico, vegano, especialmente creado para los perros y no causa ningún tipo de problema. No les da alergia, no se enferman, no tiene químicos que le hace ningún tipo de daño”, dijo Torres.

Agregó que Pikachu, al igual “que muchos otros perros, están pintados así por meses y no hemos visto ningún tipo de problemas de salud o en la piel. Por eso me siento seguro de que tenemos suficiente información y prueba para que uno de los comisionados escuche nuestra historia y nos ayuden a cambiar esa Ley".

Kathleen Labrada, portavoz del Servicio de Animales de Miami-Dade, dijo que se había emitido una citación a Torres antes de que el clip se volviera viral. El hombre es dueño de una tienda de mascotas y unos clientes habían denunciado que el 17 de diciembre compraron un cachorro enfermo, por lo que las autoridades realizaron una inspección el 21 de diciembre, donde encontraron al perro amarillo.

A pesar de las críticas, Torres asegura que no hizo nada malo y se mantiene firme ante los comentarios externos. Además, dijo que todos tienen la libertad de investigar qué sucedió y la procedencia del tinte. De la misma manera, externó que el pelo de Zsa Zsa volverá a crecer en unos seis meses.

Su tienda de cachorros, World Famous Puppies, ha recibido 16 citaciones desde que abrió en marzo de 2021 con clientes que afirman que están vendiendo perros enfermos.