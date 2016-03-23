Suspenden condena a hombre que pasó 20 años en prisión

Un neoyorquino que pasó 20 años en la cárcel por un asesinato, a pesar de tener varias coartadas, fue puesto en libertad este miércoles, cuando un juez anuló la condena alegando que fue víctima de un juicio injusto.

Los cargos contra Richard Rosario, de 40 años, no obstante, siguen vigentes y fiscales estadounidenses dijeron que aún pueden decidir juzgarlo de nuevo.

Rosario fue condenado a 25 años de prisión tras ser declarado culpable del asesinato del adolescente George Collazo a pleno día en el barrio del Bronx, en Nueva York, en junio de 1996.

Rosario sostenía que el día del asesinato él se encontraba en Florida y aportó nueve testigos, pero su abogado defensor no envió a ningún investigador a Florida, y nunca se interrogó a los testigos.

"El señor Rosario fue condenado en un juicio en el que recibió una defensa inefectiva y su abogado nunca interrogó a muchos testigos de su coartada", dijo el fiscal de distrito Darcel Clark.

"Los cargos contra el señor Rosario seguirán abiertos mientras interrogamos a los testigos de su coartada e investigamos el caso para decidir si juzgarlo de nuevo", explicó.

Clark revisó el caso tras asumir su cargo en enero, cuando los nuevos abogados de Rosario presentaron otra apelación basada en nuevas pruebas.