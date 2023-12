¡Tremendo! Destituyen a un funcionario por firmar convenio con un país ficticio ¿Cómo sucedió?

Un ingeniero agrónomo, jefe de gabinete del Ministerio de Agricultura y Ganadería de Paraguay, fue destituido tras revelarse que firmó un convenio con representantes de un país inexistente llamado "Estados Unidos de Kailasa" y cuyo líder fue acusado de acoso y abuso sexual. El engaño desató todo tipo de burlas en las redes sociales.

En un documento fechado el 16 de octubre de 2023, Chamorro expresa sus sinceras recomendaciones para que "el gobierno de Paraguay considere, explore y busque activamente el establecimiento de relaciones diplomáticas con los Estados Unidos de Kailasa". Además, aboga por que Paraguay "apoye la admisión de los Estados Unidos de Kailasa como Estado soberano independiente en varias organizaciones internacionales tales como, entre otras, las Naciones Unidas".

"Vinieron y expusieron la intención de ayudar a Paraguay. Trajeron varios proyectos, vinieron a ofrecer su ayuda, los escuchamos y fue eso lo que pasó", dijo el funcionario Arnaldo Chamorro ante la prensa poco después de ser destituido el miércoles y admitir que cayó en un engaño.

Entrevistado por la radio local ABC Cardinal, Chamorro reconoció no saber dónde quedaba el supuesto país. "O sea que yo mañana le puedo llevar al dueño de Bananalandia y usted le va a firmar esto, y le van a recibir con el ministro", le dijo la periodista radial, a lo que Chamorro contestó con un largo silencio.

El funcionario se había entrevistado a mediados de octubre con dos personas que se presentaron como emisarios de los "Estados Unidos de Kailasa" y que describieron ese supuesto país como una nación localizada en una isla al norte de Sudamérica. La tal nación está liderada por un gurú de la India, identificado como Nithyananda Paramashivam. Sin embargo, Paramashivam, lejos de ser un líder espiritual, es un prófugo de la justicia acusado de varios delitos entre ellos, abuso sexual y secuestro.

En 2010 fue acusado de violación por una de sus discípulas, tras lo cual fue arrestado brevemente antes de obtener la libertad bajo fianza. Días antes de abandonar el país, en otra denuncia policial también se lo acusaba de secuestrar y confinar a niños en su áshram en el estado occidental de Gujarat. Huyó de India en 2019 y no está claro cómo ni a dónde escapó.

Pero Chamorro no fue el único que cayó en el engaño de Kailasa. En febrero de 2023, la ONU también fue víctima de esta nación fictisia cuando dos de sus representantes participaron en sesiones de dos debates de la organización. El hecho provocó revuelo y forzó a la ONU a asegurar que iba a ignorar las declaraciones hechas por los representantes del país ficticio ante dos de sus instancias en Ginebra, Suiza.

Tras conocerse la noticia de la firma de este acuerdo, el Ministerio de Agricultura y Ganadería dijo en un comunicado que "no puede considerarse un documento oficial" porque no se cumplieron los procedimientos legales correspondientes, y por lo tanto no tiene validez. Añadió que Chamorro actuó "sin autorización alguna" y que no tenía "competencia" para ello.

El incidente hizo recordar un engaño que sufrió en 2019 el expresidente Mario Abdo Benítez (2018-2023), quien recibió a un falso representante de la afamada marca de autos Lamborghini en el Palacio de Gobierno.

*Con información de AFP y BBC Mundo*