Declaran culpable a John Poulos, el asesino de la DJ Valentina Trespalacios que fue capturado en Panamá

El caso del asesinato de la DJ Valentina Trespalacios ha dado un giro de 180 grados. Su pareja, John Poulos, principal sospechoso del asesinato, admitió durante una audiencia judicial el miércoles que mató a la mujer durante un encuentro sexual mezclado con drogas y alcohol.

Tras un año y medio del asesinato de Valentina Trespalacios, un juez escuchó en la audiencia llevada a cabo el martes 4 de junio los alegatos finales para decidir el futuro de Poulos.

Durante el juicio oral, todo pareció esclarecerse cuando Poulos confesó que fue él quien la asesinó, sin embargo, producto del alcohol y las drogas, aseguró que los recuerdos de esa noche son confusos.

Poulos contó que consumieron drogas y alcohol tanto en el apartamento como en la discoteca, acompañados de los dueños del lugar. Finalmente, la pareja regresó al apartamento alrededor de las 2:00 a. m. del 22 de enero, momento en el que Poulos afirma que los eventos se volvieron confusos en su memoria.

Lo importante dentro de su confesión, viene cuando Poulos narra el momento en el que se percató que Valentina había amanecido sin vida.

“Me levanté, me fui a bañar, vi a Valentina, traté de despertarla, pero no respondió. (...) Estaba destruido, a ella la amaba, había estado con ella nueve meses. Imagínense matar a alguien que uno ama. La habitación me daba vueltas” finalizó.

Pese a que confesó el crimen, alegó que no fue premeditado. El acusado también afirmó que cuando fue deportado desde Panamá, no se le proporcionaron garantías de defensa adecuadas.

El ente investigador sostiene que Poulos mintió y planeó el feminicidio de Trespalacios. Por otro lado, la Fiscalía General de la Nación solicitó una condena máxima de hasta 60 años de cárcel para John Poulos.

Poulos fue capturado por oficiales de la Interpol en el Aeropuerto Internacional de Tocumen en Panamá, el 25 de enero de 2023, tres días después de que las autoridades colombianas encontraran el cuerpo de la dj en un contenedor de basura en la localidad de Fontibón en la ciudad de Bogotá.

¿Quién era Valentina Trespalacios?

Valentina Trespalacios Hidalgo era una joven influencer colombiana de 21 años que ganó fama como dj amenizando fiestas, clubes y discotecas.

En marzo de 2022, Trespalacios conoció al estadounidense John Poulos a través de una aplicación de citas y entablaron una relación sentimental. De acuerdo con el testimonio de algunos amigos de la dj, la pareja tenía entre sus planes casarse por lo civil, vivir dos años en Colombia y luego emigrar a Estados Unidos. Sin embargo, hasta ese punto, Poulos había ocultado una patología enfermiza y muy peligroso que terminaría siendo la causante de la muerte de Trespalacios.

El 20 de enero, Valentina viajó a Cartagena para tocar en club de la Ciudad Amurallada. Posteriormente se traslada a Bogotá para encontrarse con John. En ese momento llamó a su madre para avisarle que sacaría sus pertenencias de su casa para irse a vivir con el estadounidense.

A la media noche, Valentina le hizo una videollamada a su mamá para mostrarle el apartamento en el que ahora viviría con John, pero ella no pudo atender el teléfono, por lo que habló con su hermano de tan solo 13 años.

El 22 de enero de 2023 fue encontrada muerta con signos de agresión física y tortura envuelta en una bolsa de basura en Fontibón por medio de un reciclador. Un día antes de su asesinato Trespalacios residió con su entonces pareja en un conjunto cerca donde fue encontrada su cuerpo según los informes y testigos; Poulos sacó una gran bolsa y transporto en un vehículo en un carro de supermercado y la llevó hasta un contenedor de basura.