Valentina Trespalacios: Los celos, móvil del crimen

Ciudad de Panamá/En medio de las investigaciones del asesinato de la DJ Valentina Trespalacios, que fue hallada en una maleta en un contenedor de basura el pasado domingo 22 en Bogotá, Colombia, siguen apareciendo teorías sobre los motivos del crimen.

Según el testimonio de una amiga de la joven, un viaje a Aruba, acompañada por un tal Santiago, con quien al parecer también tenía relaciones, fue detonante de los celos de su novio John Poulos, quien fue detenido en Panamá la semana pasada y que fue deportado de vuelta a Colombia por petición de las autoridades.

Estas declaraciones, publicadas por el diario El Tiempo de Bogotá, revelan que Poulos descubrió que su novia había viajado a Aruba cuando trató de hacerle una transferencia por mil dólares, pero esta no podía recibirla ya que se encontraba en la isla caribeña. Ante esto, la DJ argumentó que el viaje tenía motivos profesionales, pues la había contratado para realizar una presentación.

Les queremos hablar de la mamá de Valentina, laura Hidalgo. Ha sido su persistencia, a costa de la revictimización y la exposición pública, lo que ha movido al sistema para perseguir al principal sospechoso y para capturarlo cuando ya estaba fuera del país https://t.co/y7P1IjnoUA — El Espectador (@elespectador) 27 de enero de 2023

Esta situación levantó suspicacias en el novio, quien empezó a monitorear las redes sociales hasta descubrir que la DJ Valentina Trespalacios no estaba donde había dicho y que se encontraba acompañada por un tal Santiago, con quien al parecer también tenía una relación desde noviembre del año pasado.

En las conversaciones de WhatsApp investigadas por las autoridades se ha descubierto que Valentina compartió con sus amigas el control, los reclamos y los celos de Poulos.

“Este se quiere casar (…), estaba un poco aburrido porque yo no le doy besos ni nada. Y dijo: ‘Ya sé que no te atraigo. No tienes que fingir’“, escribió Trespalacios a una de sus amigas.

Otra agregó que Poulos, “le revisaba los amigos que ella tenía en Instagram, miraba a quien seguía, él una vez nos mandó a seguir, él contrató un investigador privado para que nos siguiera, eso en un evento que tuvimos aquí en Bogotá, premios de la música electrónica”.

"Tenían casi un año de relación (…) él conocía todo el mundo de mi hija (…) era una niña de casa, trabajadora, triunfadora. Solo conocíamos cosas buenas de él": Laura Hidalgo, madre de Valentina Trespalacios, habla del novio de su hija.https://t.co/Uc01FSKShF pic.twitter.com/kjnMtbPfxd — Revista Semana (@RevistaSemana) 24 de enero de 2023

Por otra parte, la madre de la vícima Laura Hidalgo narró uno de esos episodios de celos que sufrió su hija con el presunto asesino: “Ella tuvo un problema con él en diciembre (...). Tuvo un evento de DJ, y como John estaba en el exterior le comentó que le había contratado un investigador privado para que estuviera pendiente de ella, por cosas de celos (...). Un amigo le tocó una pierna, y le montó un problema. Mi hija le dijo que si estaba loco. Dejó de hablarle y lo bloqueó. Después habló con mi hijo para que lo perdonaran, y volvieron”.

Informe de la necropsia

De acuerdo con el diario El Tiempo, en el informe de la necropsia de la DJ Valentina Trespalacios emitido por el Instituto Nacional de Medicina Legal, la mujer habría sido golpeada en varias partes de su cuerpo antes de causarle la muerte por ahorcamiento.

Además, el informe señala que la víctima no solamente fue ahorcada sino que recibió golpes en la cara que le dejaron varios moretones en los labios y la lengua, también registran golpes en el cráneo y en la base del cuello. No obstante, aclara que no fue posible determinar si dichas afectaciones se dieron antes de la muerte o son el producto de las maniobras que se hicieron para embalarla en la maleta azul que apareció en el basurero.

Otro de los elementos que dan pistas de que la mujer intentó defenderse mientras estaba siendo estrangulada es que se encontraron múltiples traumas de tipo contundente dispersos en los brazos y la región sacra, es decir, la parte posterior de la cintura baja. La mujer fue golpeada y retenida a la fuerza.

La DJ Valentina Trespalaciones fue asesinada el domingo 22 de enero entre alrededor de las 9 de la mañana y su cuerpo fue econtrado en una maleta en un contenedor de basura en un barrio de la ciudad de Bogotá. El principal sospechoso por el momento es su novio el estadounidense de 35 años John Poulos.

*Con información de El Tiempo e Infobae*