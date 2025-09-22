Hallan cadáveres de dos músicos colombianos desaparecidos en México

El presidente Gustavo Petro pidió ayuda a su par mexicana, Claudia Sheinbaum, para dar con el paradero de los músicos.

Bogotá, Colombia/Los cadáveres de dos músicos colombianos desaparecidos desde hace casi una semana fueron hallados este lunes en el centro de México, informaron medios locales citando a la fiscalía del Estado de México.

El cantante Byron Sánchez, conocido como B King, y su colega Jorge Herrera, cuyo nombre artístico era Regio Clown, habían sido vistos por última vez el pasado 16 de septiembre a la salida de un gimnasio en Polanco, un exclusivo barrio de Ciudad de México.

El manager del reguetonero colombiano B King denunció este lunes su desaparición junto a otro músico colombiano desde hace casi una semana durante una gira en México.

La última vez que vieron a Byron Sánchez, nombre real del cantante, y a Regio Clown fue el 16 de septiembre a la salida de un gimnasio en Polanco, exclusivo barrio de Ciudad de México.

"Se desaparecen después que salen del gimnasio (...) Me dijeron que iban a almorzar con dos personas y no volvieron a aparecer los mensajes", dijo este lunes el manager de ambos artistas, Juan Camilo Gallego, a Blu Radio.

Aseguró que denunció la desaparición ante las autoridades mexicanas.

Según el manager, su equipo de trabajo y allegados sospechaban de un secuestro, pero no han recibido ninguna llamada ni pedido de rescate.

Puedes leer: ¡Susto en el set! Tom Holland sufre contusión durante el rodaje de 'Spider-Man: Brand New Day'

Los familiares y amigos de B King pidieron ayuda para encontrarlo y compartieron imágenes del cantante en redes sociales. Importantes figuras de la escena musical colombiana, como el reguetonero J Balvin, se sumaron al llamado.

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum dijo este lunes que las investigaciones sobre el caso ya estaban en curso, luego de que su homólogo de Colombia, Gustavo Petro, le pidiera el domingo colaboración para hallar a los músicos.

Tras la noticia del hallazgo, Petro reaccionó en su cuenta de X.

"Asesinaron nuestra juventud en los Estados Unidos Mexicanos (sic) (...) Más jóvenes asesinados por una política antidrogas que no es política antinarcotraficante", escribió el mandatario, sin referirse directamente a las víctimas.

Las desapariciones y secuestros, así como las extorsiones y el tráfico de personas, son prácticas habituales de los grupos criminales que operan en distintas zonas de México.