Desafíos invisibilizados de la migración | Traumas y retos en la salud mental

Viajar y establecerse en un nuevo país en cuyas características principales priman el desarrollo, la economía, la cultura y hasta un nuevo aire, ha sido uno de los sueños de progreso que hoy en día más destacan en la población internacional.

Y es que no solamente existe dicho deseo entre latinoamericanos, sino que incluso es una constante entre los habitantes del viejo continente, ya que la experiencia que brinda salir de la zona de confort otorga el privilegio de ampliar el espectro de conocimientos de nuevas culturas, costumbres, gastronomía, música, educación y por supuesto crecimiento personal.

Aun así, la emoción de migrar muchas veces se ha visto opacada por los desafíos inesperados que se encuentran en el proceso. Cabe resaltar que el término ‘migrante’ es una etiqueta que define a una persona que se mueve de su lugar de origen a otro y que muchas veces cuenta con la fortuna de serlo con documentos al día.

Sin embargo, no todos los migrantes atraviesan las mismas necesidades y esto ocurre porque no todos dejan su país de origen por los mismos motivos. Por esta razón, la Convención de 1951 determinó el término ‘refugiado’ para otorgárselo a una persona que “debido a fundados temores de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas se encuentre fuera del país de su nacionalidad y que no pueda o no quiera acogerse a la protección de su país”.

Otro término acuñado ha sido el de ‘desplazado’, otorgado a personas que se han visto en la necesidad de dejar su territorio de origen pero que a diferencia del refugiado no cruzan fronteras. Es decir, que se mueven dentro de su mismo país de origen y que lo hacen por razones similares a las de las personas refugiadas, en cuyo caso estas tienen el derecho, según la Declaración Universal de Derechos Humanos, a contar con protección internacional.

Desafíos invisibilizados de la migración

Refugiado, migrante o desplazado, son terminologías que, aunque se le otorgan a diferentes personas, según su condición, comparten entre sí características similares, por lo menos en lo que respecta a una persona de clase media, media baja o baja:

1. Soledad

2. Depresión

3. Ansiedad

4. Miedo

5. Choque de culturas

6. Exclusión

7. Idioma

8. Discriminación por acento, raza, etnia, etc.

9. Estereotipos del país de origen

10. Renunciar a la vivienda propia

11. Nuevas rentas

12. Nuevas exigencias de los arrendadores para poder rentar

13. Trabajos en negro (ilegales), en los que el empleador abusa del empleado indocumentado

14. Explotación laboral por indocumentación

15. Complicaciones en el tiempo de respuesta de la documentación legal que permite laborar

16. Hipersexualización de las mujeres

Dicho esto, se puede entrever que la migración no solo presenta complicaciones en el acceso a sus derechos básicos, los 30 otorgados en cada artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, sino que también presenta alteraciones en la salud mental y psicológica del migrante.

Afortunadamente cada vez se presta mayor atención a la salud mental, por lo que las ONG’s han fomentado no solo la ayuda humanitaria sino también la emocional, recomendando a los migrantes acudir a la ayuda psicosocial.

¿Cómo pedir ayuda psicológica?

La ONG’s internacionales, como Amnistía Internacional, promueven día a día nuevos proyectos y programas para brindar ayuda psicosocial al migrante, por lo que enfatizan en buscar en el país de acogida organismos que brinden atención a la salud mental, cuyo fin está en procurar minimizar el impacto que sufre el migrante para que pueda establecerse y acomodarse mejor al territorio receptor.

Sin embargo, no dejan atrás la importancia de presionar a los gobiernos para que ejecuten políticas de ayuda humanitaria y de educación en derechos humanos a los habitantes del país receptor para mitigar la violación, discriminación y abuso hacia los migrantes.