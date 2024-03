Desgarrador | Hijo envía a su madre engañada a un asilo y la conductora del Uber rompe en llanto

Un caso desgarrador, de esos que parten el alma, se ha hecho viral en las redes sociales, luego de que una conductora de Uber grabara el momento en que recoge a una adulta mayor para trasladarla a un asilo, después de que su hijo solicitara la carrera con el fin de deshacerse de su madre. La pobre mujer, que desconocía su destino rompe a llorar cuando se entera para dónde la llevan.

La historia se desarrolla a lo interno del vehículo, cuando la conductora del servicio de transporte se estaciona para recoger a la pasajera y, mientras ella graba en su carro, le explica que su hijo Alberto solicitó el servicio para llevarla a un asilo. La madre sorprendida y contrariada por lo que acaba de escuchar le pide angustiada que no la lleve a ningún lado, que la regrese a su casa para poder hablar con su hijo.

La mujer le informa a la señora que no puede hacer eso. “Yo ya cobré señora, no la puedo regresar a su casa”, indica, a lo que la abuelita le responde: “De lo que le dieron yo le voy a dar el doble, porque yo no voy a un asilo, yo tengo mi casita”.

La adulta mayor le insiste con pesar y dolor que no la lleve al asilo: “Dígale a mi hijo que yo ya no voy a molestarlo con mis tristezas, las paso solas si él ya se aburrió de mí. Pero que me dejen sola en mi casa”, le dice a la conductora.

Llorando, la señora le pide a la conductora que le diga a su hijo que ya no lo molestará más: "Si él ya se aburrió de mí, que me deje botada, pero en mi casa. No quiero que me lleven a un asilo”, le ruega.

La conductora rompe en llanto y le vuelve a explicar a la señora que no la puede regresar a su casa, pues su hijo ya pagó por el servicio. Es en ese momento en que la adulta mayor se da cuenta que en el carro hay una cámara, por lo que se dirige a ella entre sollozos para enviarle un mensaje a su hijo. “¿Por qué, hijo? Después que te crecí, hijo del alma. ¿Por qué, hijo? Te crecí, hijo, y con eso me pagas”, subrayó la mujer.

El video ha conmovido a las redes sociales y ha recibido miles de comentarios de usuarios indignados y molestos con la actitud del hijo al querer deshacerse de su madre dejándola abandonada en un asilo sin que la mujer lo sepa.

“No se ni qué decir … 10 años me llevó poder tener a mi mamita conmigo nuevamente (traérmela a USA ) Cómo hay hijos así”; “También me cuesta creer que existan hijo como ese engendro del diablo”; "Qué dolor unos no valoran a sus madres cuando las tienen vivas", son solo algunos de los mensajes que se pueden leer tanto en Tiktok como en Instagram.