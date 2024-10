¡Desgarrador! Mujer quemada por su esposo grabó su testimonio antes de morir: 'Él me decía apáguese'

Yenny Esperanza González Castro, creyó haber conocido al hombre con quien formaría su familia y pasaría el resto de su vida. Sin embargo, aquella historia de amor que esta mujer se imaginó en su cabeza, terminó de forma trágica después que su esposo le quitara la vida de la manera más despiadada y violenta.

Durante cuatro años, Yenny Esperanza González, secretaría de Hacienda municipal de Subachoque en el departamento de Cundinamarca, fue víctima de innumerables agresiones por parte de su marido Lorenzo Correa, pero la tarde del 23 de junio, la ira del hombre alcanzaría un nivel de maldad para el que Yenny no estaba preparada. Luego de llegar ebrio e iniciar una discusión, el agresor le tiró alcohol en la espalda y le prendió fuego con un encendedor.

Yenny fue ingresada en el hospital con el 80% de quemaduras en su cuerpo y estuvo en la unidad de cuidados intensivos batallando por su vida durante dos meses, donde finalmente murió tras contraer una bacteria que su sistema inmunológico no pudo combatir debido al delicado estado de salud en el que se encontraba.

No obstante, antes de morir, la mujer dejaría la prueba más contundente de la agresión para que las autoridades pudieran acusar a su esposo. Pese a la gravedad de su estado, Yenny se armó de coraje y grabó un video donde denunciaba a su pareja sentimental. “Cuando sentí las llamaradas, lo volteé a mirar a él, su mirada era de odio. Solo me miraba con rabia y me decía ‘apáguese’”, relató la mujer en una entrevista al programa estadounidense Primer Impacto.

“Yo empecé a gritar y a gritar, no sabía cómo reaccionar, le decía ‘apágueme’. Al buen rato, él me echó un baldado de agua por la espalda. Después subí al baño, abrí la ducha y lloraba. Le decía ‘míreme las uñitas, míreme los deditos’. Los tenía desechos. Me tapaba la cara. Él no tenía reacción”, se le escucha decir en su testimonio.

Yenny Esperanza falleció, una semana después de dar su testimonio, en Cundinamarca, Colombia donde ocurrieron los hechos. Luego de varias semanas prófugos, Lorenzo Correa fue detenido de Bogotá cuando intentaba sacar su pasaporte para salir del país. En medio de la audiencia, el fiscal comentó a los asistentes en la sala cómo este hombre sometió a Yenny durante varios meses a ciclos de violencia psicológica, al punto de prohibirle sus relaciones familiares.

“Cómo trabajar, cuándo salir, con quién hablar, qué hacer, qué roles de cuidado debía realizar, cuándo y cómo relacionarse con su entorno familiar y social. La agredió física y verbalmente”, informó.

La alcaldía de Subachoque, organizaciones feministas y activistas contra la violencia de género ha alzado la voz en protesta para que las autoridades judiciales hagan cumplir las leyes y se condenen el femicidio.