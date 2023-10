La desgarradora confesión de David Bisbal sobre el Alzheimer de su padre

España/“Pepe” es el apodo de cariño que le tiene el cantante David Bisbal a su padre, el cual está pasando por una situación complicada de salud en los últimos días. El artista de Almería se sinceró en una entrevista para El hormiguero y contó el avanzado diagnóstico de Alzheimer que tiene su papá y lo difícil que ha sido compartir en familia debido a su condición.

"No me conoce ni a mí, ni a mi hermano, ni a mi hermana y a veces tampoco a mi madre, que siempre está con él", dijo Bisbal.

En la entrevista, el intérprete de A partir de hoy también mencionó lo doloroso que ha sido aceptar la enfermedad de su padre y lo muy poco preparado que estaba para afrontarla. En redes sociales, David muestra un gran amor por su papá a través de fotos y no es una realidad lejana a su vida, pues su padre siempre ha sido una ficha fundamental para la vida del cantante.

"Yo le pregunto: Oye, ¿Quién soy?. Él me dice, pues me suenas, pero no puedo ubicarte bien tampoco", contó David.

Esta enfermedad degenerativa afecta a millones de personas en todo el mundo, y David Bisbal ha decidido hablar de forma clara y sincera sobre los intensos momentos que actualmente afronta en familia, ya que su padre tampoco recuerda a su esposa ni a la mayoría de sus familiares.

"Se acuerda de su época de boxeador y se acuerda que es almeriense. Yo le gasto bromas y le digo que es de Granada, pero él siempre dice: 'No, almeriense", añadió el cantante. "Dentro de la nostalgia, en el mundo en el que viva ahora mismo, hay momentos también graciosos y en esos momentos trato de cobijarme . Es durillo pero Pepe siempre ha sido una persona bromista y tratamos de recordarlo así".

Aunque David sabe que el Alzheimer es una realidad muy dura que sufren muchas familias, el almeriense ha reconocido que, dentro de lo que cabe, disfrutan de algunas anécdotas que hacen que, gracias al sentido del humor que profesan en su entorno, se haga más llevadera esta enfermedad

Un premio dedicado a José Bisbal “Pepe”

David Bisbal habló por primera vez de la enfermedad de su padre el pasado 1 de marzo, cuando recibió el premio Hijo predilecto de Almería y le dedicó el discurso de agradecimiento.

"El primer agradecimiento quiero que sea para mi padre que desgraciadamente hace un tiempo que, aunque sigue estando presente, ya no está. Está en otro mundo completamente diferente en el cual ya no nos reconoce a ninguno. Bueno, solamente a Mari, mi madre, a la que la ama con todo su corazón. Y desde aquí quiero mandarle un fuerte abrazo a Don José Bisbal Carrillo. Yo siento que, aunque él no nos conozca o no sepa qué pasa aquí, sabe que tanto aplauso es algo bueno para su hijo y eso me hace muy feliz", dijo el cantante en su momento.