'Destitúyela' | Madre de César Anel Rodríguez sale en defensa de su hijo y cuenta su versión de los hechos

Una nueva protagonista se sumó a la polémica en torno a la organización Señorita Panamá que tiene en el ojo del huracán a su director César Anel Rodríguez después del escándalo mundial que suscitó la expulsión de Italy Mora del Miss Universo y su posterior destitución como Miss Panamá. Y es que, en horas de la noche del miércoles, Diamantina Herrera, madre de César Anel Rodríguez, realizó un explosivo en vivo en su cuenta de Instagram donde no dejó títere con cabeza y disparó contra quienes han acusado a su hijo de ser un “manipulador” y de manejar “a su antojo” la organización Señorita Panamá.

Te puede interesar: 🔗Exmisses apuntan contra el director de Señorita Panamá y hacen fuertes revelaciones

Te puede interesar: 🔗¡El escándalo del año! Las redes se dan gusto con la expulsión de Italy Mora del Miss Universo

Dolida e indignada, la reconocida maestra artesana inició su live hablando del sufrimiento que ha soportado su familia durante los últimos días debido al “lodo, barro y suciesa” que se le ha querido tirar a su hijo después de lo sucedido con Italy Mora y aseguró que César Anel ha maquillado la verdad por respeto a la ya destituida reina.

“Yo si voy a decir la verdad… Mi hijo ha maquillado la verdad todos estos días, por caballerosidad, por no dañar la imagen de esta joven, no quiero ni decir el nombre”, señaló mientras le entraba una llamada precisamente de “César Abdiel”, quien intentó infructuosamente detener las declaraciones de su madre, pero no lo consiguió.

Herrera lanzó graves acusaciones contra Italy Mora a quien vale aclarar que en ningún momento llamó por su nombre y aseguró que los problemas comenzaron desde el inicio del Señorita Panamá donde se presentaron "situaciones" que como organización trataron de sobrellevar. Tras su elección como Miss Panamá para Miss Universo, estas “situaciones se incrementaron”, dijo. “La niña no podía ir a los ensayos, la niña tenía problemas, la niña no podía ir a la práctica, todo incumplido", indicó, mostrando un folder lleno de documentos que se presume es el contrato que firmó Mora.

Uno de los episodios que contó la madre de Rodríguez y que llamó la atención de los usuarios en redes sociales fue el famoso viaje al certamen Miss México, al que Italy fue invitada y formaba parte de los compromisos estipulados en su contrato. Según Herrera, allá la modelo "se enferma, le da fatiga, vómito y toda clase de cosas extrañas", por lo que toma la decisión unilateral de regresarse a Panamá donde termina hospitalizada. "Vayan a preguntar a la clínica para que sepan, yo no voy a contar nada aquí", expresó la señora agregando que estando en México, César "se entera de más de cuatro cosas de lo que sucedía y el hombre callado, por respeto a una dama". Esta revelación generó suspicacia entre los usuarios, muchos de los cuales apuntaron a un posible embarazo de la exmiss, sobre todo después de las enigmáticas imágenes que su hijo subió en las historias de su Instagram donde mostraba ropa de bebé.

Dijo que al ver todas estas situaciones le rogó a su hijo casi de rodillas que la sacara del certamen porque estaba segura de que lo dejaría mal.

Con respecto a lo que sucedió en México, Diamantina fue tajante al decir que el contrato de Señorita Panamá en ningún lado estipula que la organización debe comprar panty, y que todos los vestidos y calzados que Italy usaría durante el Miss Universo estaban listos. De hecho, aseguró que su hijo viajó hasta Tailandia para ir a buscar el traje que la modelo usaría en la gala de noche. De igual forma, dijo que el vestido con el que ella entraría al Miss Universo también lo tenía, pero estando allá quiso otro y fue allí donde su novio decidió comprarle el de Carolina Herrera valorado en 7 mil dólares. “Nadie le puso un cuchillo en el pecho”, sostuvo.

En medio de todo esto, los conflictos entre su hijo y la modelo se intensificaron, por lo que le volvió a pedir que la destituyera por incumplir el contrato y dejarlo mal.

A continuación, Herrera contó, según su versión, lo que ocurrió la noche fatídica en México que devino en la expulsión de Italy. Afirmó que en efecto sí había otra habitación en el hotel sede donde César se quedó descansando. No obstante, en el momento en que su hijo decide quedarse, el novio de Italy, Juan Abadía, le dice que él también se quedará en la habitación porque debía entregarle un iPad a la modelo. César acepta, pero le advierte que no puede tener contacto con ella y que debía dejar el dispositivo en recepción y que de allí el equipo de Miss Universo se lo haría llegar a Italy.

Para sorpresa de César Anel, poco tiempo después de estar en la habitación con Juan, llegó Italy y le dice que se quedará con ellos, algo que al director le molestó sobremanera, pues hacerlo era incumplir con las reglas de la organización Miss Universo. Según Herrera, la modelo insistió en quedarse lo que desató una discusión entre los tres. "No era peleando plata, ni peleando ropa, ni peleando panty, ni peleando tacones, esa es la discusión de César", confesó.

En ese momento, dice, su hijo se pone “histérico”, recoge todas sus cosas y le dice: “A mi tú no me vas a meter en problemas”, y se va del hotel, sin contarle a nadie lo que estaba sucediendo, solo a ella, su madre. Contó tras este incidente, Cesar pasó la noche en el apartamento de un amigo sin saber qué hicieron y cuánto tiempo pasó la pareja en la habitación.

¿Cómo es que se destapa el escándalo? De acuerdo con Diamantina, las cámaras de seguridad captaron todo el movimiento de la panameña y que "alguien" que no fue César, informó de su ausencia a la organización de Miss Universo y de allí le informan a su hijo la decisión de retirarla del certamen.