Exmisses apuntan contra el director de Señorita Panamá y hacen fuertes revelaciones

La expulsión de Italy Mora del Miss Universo y su posterior destitución como Miss Panamá por parte de la organización Señorita Panamá ha abierto una caja de pandora que ha estremecido los cimientos de la franquicia dueña de los derechos de los principales certámenes de belleza internacional. Después de que la destituida reina diera su versión de los hechos y asegurara que su camino hacia la corona de Miss Universo había sido prácticamente pagado de su propio bolsillo y el de su novio, ahora otras exmisses panameñas han decidido romper su silencio y han revelado oscuros secretos no solo a lo interno de Señorita Panamá, sino con su director, César Anel Rodríguez.

En una entrevista con el periodista Hugo Stocker, Katie Caicedo, Miss Grand Panamá 2021, Angie Keith, Miss Grand Panamá 2020, y Shirel Ortiz, Miss International Panamá 2018, compartieron sus propias experiencias cuando les tocó representar a Panamá a nivel internacional y en lo que todas coincidieron fue en señalar el trato con el director de Señorita Panamá como una de las experiencias más difíciles de sus vidas. Incluso se atrevieron a calificarlo como una persona supuestamente “manipuladora”, “egocéntrica” y responsable de causarle daños emocionales.

Katie Caicedo señaló que Rodríguez es una persona planeada, que sigue un mismo patrón con todos los concursos que están bajo su paraguas. "Él ya tiene todo planeado, él quiere una miss que tenga dinero, que se pague lo que se tenga que pagar y que te quite dinero", expresó. La que fuera Miss Grand Panamá 2021 dijo que Rodriguez no se merece tener la organización por todos los casos de conflicto que ha tenido en el pasado y no dudó en calificarlo como “manipulador” y una persona que “juega con el sueño” de las misses. "No hay ninguna miss existente que haya tenido una buena experiencia con él, eso da mucho que decir".

Caicedo dijo que en su caso, ella pudo pagarse sus cosas gracias a su poder adquisitivo y al apoyo de su familia y su pareja, pero hay muchísimas chicas panameñas que no pueden darse ese lujo y cuando llegan al concurso con la ilusión de representar al país, se dan cuenta que no tienen nada, como le ocurrió a Italy. "Él es una amenaza, te ataca de todas las maneras, yo cuando salí del Miss Grand tuve depresión y ansiedad... Este tipo de consecuencias que te acarrea este tipo de problemas con él, es algo increíble", reveló en el live con el periodista.

Por su parte, Angie Keith, Miss Grand Panamá 2020, contó entre lágrimas la terrible experiencia que le hizo vivir minutos antes de viajar a Tailandia a representar a Panamá en el concurso internacional, un viaje que hizo completamente sola sin el apoyo de la organización. Conmovida al recordar lo sucedido, Angie dijo que Rodríguez la amenazó con no ir al certamen si no firmaba el contrato y que momentos antes de viajar le gritó "lárgate, no quiero saber de ti".

"Así, bajo esas condiciones yo me fui para Tailandia, imagínate el trauma psicológico en ese momento de que tú estás saliendo a representar a tu país, ya tienes una presión muy grande y esto te sucede, y completamente sola. Mi pareja llegó dos días antes de la final, del resto yo estuve sola", contó la modelo a Hugo Stocker.

Al igual que Caicedo, Keith coincidió en describir al director como una persona "manipuladora" y "egocéntrica", que en su caso utilizó el aislamiento y la comunicación a través de terceras personas como “herramientas de manipulación”.

Por último, Shirel Ortíz, Miss International Panamá 2018, reveló que el presidente le exigió un porcentaje del salario que devengaría por participar de un programa de competencia y por los acuerdos de campañas de modelaje que cerrara. Así mismo dijo que ella vivió la misma experiencia que Italy, que cuando llegó el momento de viajar a Japón para representar a Panamá, no tenía ni un panty.

Los conflictos y problemas de dinero han sido un secreto a voces desde hace años y varias han sido las reinas de belleza que en su momento han hecho público los problemas que tuvieron para representar a Panamá. Sin embargo, lo sucedido con Italy Mora ha avivado la polémica y ha sacado a luz escandalosos secretos.