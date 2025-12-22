La expresidenta argentina Kirchner evoluciona bien tras internación por apendicitis

Kirchner, de 72 años, fue hospitalizada de urgencia por fuertes dolores abdominales el sábado, luego de recibir la autorización judicial para el traslado desde su domicilio.

La expresidenta argentina Cristina Kirchner evoluciona favorablemente en el marco de un cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada tras una intervención quirúrgica a la que fue sometida el fin de semana, según un parte médico divulgado el lunes.

La paciente "permanece sin fiebre ni complicaciones hasta el momento", detalló el comunicado del privado Sanatorio Otamendi de la capital argentina, donde continúa internada.

Kirchner, de 72 años, fue hospitalizada de urgencia por fuertes dolores abdominales el sábado, luego de recibir la autorización judicial para el traslado desde su domicilio, donde cumple desde junio una condena de seis años de prisión por corrupción.

"Se mantiene el criterio de internación hasta terminar el tratamiento pertinente", concluyó el parte médico.

Fuera del hospital unas decenas de seguidores se amontonan en apoyo a una de las figuras más relevantes de la política argentina de los últimos 20 años, hoy líder del opositor espacio peronista y cuyo último cargo fue el de vicepresidenta, entre 2019 y 2023.

"Los mejores años de mi vida los viví con ella: pude conocer el mar, pude pintar mi casa, pude comer lo que quería, cosa que ahora no puedo", dijo a la AFP Dionisia Domínguez, un ama de casa jubilada de 72 años.

"En esa década vivimos muy felices, fuimos muy felices", recuerda Domínguez sobre el período 2003-2015 en el que Kirchner fue primera dama y luego dos veces presidenta.