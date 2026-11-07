Don Omar anuncia su regreso a Panamá con The Last King World Tour

Con The Last King World Tour , Don Omar prepara un nuevo encuentro con el público latinoamericano, que ha acompañado su trayectoria y sus éxitos dentro del género urbano.

El cantante puertorriqueño Don Omar incluyó a Panamá en la lista de países que visitará como parte de su gira The Last King World Tour, con la que regresará a Latinoamérica en 2027. El artista anunció que se presentará en el país el 28 de noviembre de 2027, para reencontrarse con sus seguidores panameños.

La confirmación llegó la noche del viernes 6 de noviembre, cuando el llamado "Rey del Reguetón" compartió las fechas y ciudades de su recorrido por la región, luego de varias semanas adelantando información sobre sus próximos conciertos.

Durante una transmisión en vivo, Don Omar ofreció detalles de la gira mientras interpretaba algunos de sus éxitos. En el anuncio también se proyectaron las banderas de los países incluidos en el recorrido, entre ellas la de Panamá.

A través de sus redes sociales, el artista expresó su entusiasmo por regresar a Latinoamérica y publicó el mensaje: "LATINOAMÉRICA, NOS VOLVEMOS A ENCONTRAR! Qué emoción poder compartir finalmente las ciudades y fechas de nuestro regreso".

También informó que el registro ya está habilitado en su página web oficial, www.donomar.com, para quienes deseen asegurar su participación en la próxima preventa.

La preventa para Panamá será el 19 de noviembre.

"LATAM.. VOY A TI! Qué bonito anunciar nuestro regreso a Latinoamérica rodeado de tanto orgullo latino en @thekiaforum de Los Ángeles. Esta noche me la llevo conmigo. El 2027 es nuestro", escribió el cantante tras compartir el anuncio.

Con The Last King World Tour, Don Omar prepara un nuevo encuentro con el público latinoamericano, que ha acompañado su trayectoria y sus éxitos dentro del género urbano.

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