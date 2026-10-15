Don Omar revela las ciudades de su gira por Latinoamérica y aún espera confirmar a Panamá

Panamá sigue a la espera de una confirmación. Durante la transmisión, Don Omar señaló que todavía debe concretar su llegada al país, así como a Brasil , dos destinos que espera incluir en su gira.

El cantante puertorriqueño Don Omar reveló algunas de las ciudades que formarán parte de su gira “The Last JKing World Tour” por Latinoamérica en 2027, pero Panamá todavía no figura entre los destinos confirmados.

Durante una transmisión en vivo por YouTube y a través de sus redes sociales, el intérprete de éxitos como Danza Kuduro y Dile compartió la lista de ciudades que ya tienen asegurada su participación en el recorrido musical.

“Voy a decirles qué ciudades ya están confirmadas, no voy a dar fechas ni locación”, explicó el artista, quien el mes pasado había adelantado que llevaría su espectáculo a América Latina y que espera culminar la gira en su natal Puerto Rico a finales de 2027.

¿Vendrá Don Omar a Panamá en 2027?

Panamá sigue a la espera de una confirmación. Durante la transmisión, Don Omar señaló que todavía debe concretar su llegada al país, así como a Brasil, dos destinos que espera incluir en su gira.

Por ahora, el artista no ha anunciado fechas ni los recintos donde se presentará. Se prevé que el recorrido latinoamericano se desarrolle entre octubre y diciembre de 2027, aunque el calendario oficial está pendiente de confirmación.

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El cantante adelantó que la próxima semana ofrecerá más detalles sobre las posibles fechas y el proceso de suscripción para acceder a la venta de boletos.

Tampoco precisó cuántas noches permanecerá en cada ciudad, por lo que aún quedan detalles por definir sobre la logística de la gira.

Estas son las ciudades confirmadas

La lista anunciada por Don Omar incluye destinos de Sudamérica, Centroamérica y México:

Paraguay: Asunción.

Asunción. Argentina: Buenos Aires.

Buenos Aires. Chile: Santiago de Chile.

Santiago de Chile. Perú: Lima.

Lima. Ecuador: Quito y Guayaquil.

Quito y Guayaquil. Colombia: Medellín, Bogotá y Cali.

Medellín, Bogotá y Cali. México: Monterrey, Ciudad de México y Guadalajara.

Monterrey, Ciudad de México y Guadalajara. Guatemala: Ciudad de Guatemala.

Ciudad de Guatemala. El Salvador: San Salvador.

San Salvador. Nicaragua: Managua.

Managua. Honduras: Tegucigalpa.

Tegucigalpa. Costa Rica: San José.

Durante su intervención, Don Omar también comentó que en su visita a El Salvador le gustaría conocer al presidente Nayib Bukele.

Mientras se esperan nuevos anuncios, los seguidores panameños del llamado rey del reguetón deberán estar pendientes de las próximas actualizaciones para saber si el país finalmente se incorpora a la gira de 2027.

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