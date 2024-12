Donald Trump sorprende con un cambio de look y las redes explotan

Pero esta vez, no fueron sus declaraciones las que desataron comentarios, sino su nuevo peinado, un estilo más corto y peinado hacia atrás que ha causado furor en redes sociales.

El expresidente fue captado el pasado martes en su club de golf en Florida luciendo un look que se aleja por completo del peinado cardado con flequillo lateral que ha sido su sello distintivo durante décadas. En su lugar, Trump mostró un cabello estilizado hacia atrás, combinándolo con un atuendo relajado de pantalones de golf, zapatillas deportivas y un polo bordado con su nombre.

El inesperado cambio de imagen no pasó desapercibido en redes sociales, donde rápidamente se convirtió en tema de debate. Algunos usuarios celebraron el nuevo look como un acierto audaz que rejuvenece al político. “Juro que parece más joven, es como si hubiera retrocedido una década”, comentó un usuario. Otro añadió: “Este peinado le da una presencia poderosa. Definitivamente un cambio bienvenido”.

No obstante, no faltaron las críticas y bromas. Un comentario mordaz lo comparó con Buzz McCallister, el hermano mayor del clásico navideño Home Alone, mientras otro ironizó: “Es como si intentara lucir moderno, pero no lo logra del todo”.

Entre los elogios y las burlas, algunos usuarios se mostraron simplemente desconcertados, cuestionando si este cambio es definitivo o solo una decisión temporal. “Quizá solo quiso probar algo nuevo para relajarse en el golf”, especuló un comentarista.

El debut del nuevo look fue captado en un breve video compartido en X por varios seguidores de Trump. En las imágenes, el expresidente aparece saludando a sus admiradores en el club de golf, visiblemente cómodo y relajado, con su característica gorra roja en la mano.

El video generó miles de comentarios y reacciones en cuestión de horas. Un usuario, entre risas, aseguró: “Voy al salón de inmediato a pedir el ‘Look de Trump 2025’”. Otros se preguntaron si el cambio refleja un intento de proyectar una imagen más actual o si simplemente es una elección casual para un día de descanso.

Este movimiento llega en un momento clave, ya que Trump continúa siendo una figura central en el panorama político de Estados Unidos. Algunos analistas sugieren que el cambio podría ser parte de un esfuerzo por renovar su imagen de cara al futuro.

Mientras las redes debaten sobre el nuevo look de Trump, lo cierto es que su capacidad para mantenerse en el centro de atención, incluso con algo tan aparentemente trivial como un cambio de peinado, es innegable. Como expresó un usuario: “Amo cómo hasta su cabello puede ser tendencia. Este hombre sabe cómo mantener a todos hablando de él”.