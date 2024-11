Ellen DeGeneres y su esposa abandonan Estados Unidos tras la victoria de Trump

La reconocida comediante y presentadora Ellen DeGeneres y su esposa, la actriz Portia de Rossi, han decidido mudarse a Inglaterra después de consumarse la victoria del republicano Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Según revela el medio The Wrap, la celebridad caída en desgracia puso en venta su lujosa mansión en Montecito, California, y se ha mudado a una región rural de Inglaterra con la intención de nunca más regresar a suelo norteamericano.

Aunque la victoria de Trump sobre Kamala Harris ha sido la principal razón para abandonar su hogar de toda la vida, la decisión también podría responder a una vuelta de página a su carrera, la cual se vio seriamente afectada por la cancelación de su icónico programa de entrevistas debido a denuncias de un ambiente laboral tóxico. Según indicó el sitio, DeGeneres y su esposa ya se habrían mudado al distrito de Costwolds en el condado de Gloucestershire, una zona rural del centro-sur de Inglaterra.

DeGeneres compró la extensa propiedad de Montecito en 2019, y ella y De Rossi la han convertido en su residencia principal; no queda claro qué pasará con sus otras propiedades en el sur de California. Hasta el momento ni ella, ni sus representantes han hecho comentarios al respecto.

Nacida el 26 de enero de 1958 en Metairie, Luisiana, Ellen DeGeneres comenzó su carrera como comediante de stand-up a principios de los años 80, ganando notoriedad por su humor limpio y observacional. Su salto al estrellato llegó en los 90 con la comedia de situación Ellen, en la que hizo historia al convertirse en una de las primeras actrices en revelar públicamente su orientación sexual tanto en la vida real como en la serie, un momento que marcó un hito. en la representación LGBTQ+ en los medios.

En 2003, DeGeneres lanzó The Ellen DeGeneres Show, un programa de entrevistas que se convirtió en un fenómeno cultural. Con su estilo carismático y su lema "Be Kind" (Sé amable), Ellen se ganó el corazón de millones de espectadores, entrevistando a celebridades de primer nivel y sorprendiendo a personas comunes con generosas donaciones. A lo largo de su carrera, ha recibido numerosos premios, incluidos 30 Daytime Emmy Awards, y fue honrada con la Medalla Presidencial de la Libertad en 2016.

A pesar de su éxito, en 2020 comenzó a surgir crítica de empleados y exempleados del programa, quienes denunciaron un ambiente laboral tóxico, comportamientos abusivos y falta de empatía por parte de DeGeneres y su equipo. Aunque Ellen se disculpó públicamente y prometió mejoras, el daño a su reputación fue significativo. En 2022, The Ellen DeGeneres Show llegó a su fin tras 19 temporadas.

En su reciente especial de Netflix, Four Affirmations of You, DeGeneres abordó estos eventos con su característico humor, reflexionando sobre cómo pasó su tiempo tras el fin de su programa. “Decidí dedicarme a la jardinería”, contó. “Tengo gallinas. Déjame ver qué más puedo contarte sobre lo que ha estado sucediendo... Ah, sí, me echaron del mundo del espectáculo... Sí, la chica que decía 'sé amable' no era amable. Ese era el titular”.

También bromeó sobre cómo las expectativas del público podrían haber influido en la percepción de su comportamiento. "Si hubiera terminado mi programa diciendo 'Váyanse a la mierda', la gente se habría sorprendido gratamente al descubrir que soy amable", bromeó.

Con una carrera que pasó del éxito rotundo al escándalo, Ellen DeGeneres enfrenta un futuro incierto. Mientras tanto, su retiro en Cotswolds podría ofrecerle la tranquilidad que busca después de décadas en el centro de atención.