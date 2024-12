Elton John se está quedando ciego

El cantante y compositor británico Elton John reveló que no pudo ver su musical "El diablo viste de Prada" debido a una infección ocular, contraída hace meses, que ha comprometido gravemente a su vista. “Como algunos de ustedes saben, he tenido problemas y ahora he perdido la vista. No he podido ver la actuación, pero la he disfrutado, sonó bien esta noche”, dijo el artista de 77 años al público el domingo por la noche en una gala benéfica organizada en el estreno del espectáculo en Londres, para el que compuso la música. El show es la adaptación musical de la exitosa película del mismo nombre del director estadounidense David Frankel, estrenada en 2006.

Te puede interesar: 🔗Laura Pausini sufrió estrepitosa caída durante un concierto en Italia

Te puede interesar: 🔗Cantante se excedió con el bótox y ahora ya no puede sonreír: 'Parezco alguien que ha olido un pedo'

El ganador del Oscar viene sufriendo problemas de visión desde que en julio pasado contrajo una infección mientras se encontraba en Francia. La infección lo dejó ciego en el ojo derecho y con una “visión muy limitada” en su ojo izquierdo.

"Me estoy recuperando, pero es un proceso extremadamente lento y pasará algún tiempo antes de que pueda volver a ver por ese ojo", escribió en un comunicado compartido en sus redes sociales. Hasta el momento no queda claro en qué circunstancias adquirió la infección, sin embargo, el programa Good Morning America de la cadena ABC News señaló que pudo ser durante una visita al sur de Francia.

“Hace cuatro meses que no puedo ver y mi ojo izquierdo no está en su mejor estado. Tengo esperanza y ánimo de que todo irá bien, pero en este momento estoy un poco estancado”, confesó el artista, según recoge el Daily Mail.

Este padecimiento ha tenido un impacto profundo en su vida diaria y en su carrera, pues ha dificultado su capacidad para leer, trabajar en el estudio de grabación y seguir los detalles visuales de sus proyectos creativos.

Durante el estreno teatral Elton John estuvo acompañado por su esposo, David Furnish (62 años), con quien se casó en 2005, cuando el matrimonio entre personas del mismo sexo se legalizó en el Reino Unido. Furnish le asistió tanto dentro como fuera del escenario. Y, en su discurso, el cantante agradeció a su pareja su ayuda durante los últimos meses.

El 7 de julio de 2023, el artista puso término a su carrera de más de medio siglo sobre los escenarios con un concierto en Estocolmo (Suecia), punto final a una gira internacional que comenzó en 2018.

*Con información de AFP y El Páis*