Laura Pausini sufrió estrepitosa caída durante un concierto en Italia

El incidente, que ocurrió frente a miles de fans, se viralizó rápidamente en redes sociales, generando preocupación y admiración por su reacción ante el imprevisto.

Ataviada con una llamativa túnica de colores y botas altas con tacón, Pausini perdió el equilibrio mientras descendía por las escaleras del escenario, resbalando varios peldaños. Sin embargo, en lugar de interrumpir el espectáculo, la artista continuó cantando desde el suelo, manteniendo una sonrisa que rápidamente tranquilizó a los asistentes.

En cuestión de segundos, sus bailarines formaron un círculo a su alrededor para protegerla, ayudándola a reincorporarse mientras la audiencia estallaba en aplausos. La ovación no solo reconocía su profesionalismo, sino también el vínculo especial que mantiene con sus seguidores.

Posteriormente, su equipo confirmó que el accidente no tuvo consecuencias graves: “No sufrió lesiones considerables y pudo continuar el espectáculo con normalidad”, señalaron.

Consciente de la preocupación generada por las imágenes del momento, Laura recurrió a sus redes sociales para calmar a sus seguidores: “Gracias a todos por los mensajes de preocupación tras mi caída en el escenario, pero estoy bien”, escribió en sus historias de Instagram. “No me pasó nada, tanto que ayer hice un nuevo concierto cantando y bailando y saltando… Además, la gira continúa en Europa ahora. Me resbalé pero no me pasó nada”.

En una publicación adicional, aunque sin mencionar el incidente, expresó su gratitud hacia el público milanés: “Eres Milán. Eres la fuerza que no tengo cuando tengo miedo de no lograrlo. Seis noches. Más de 60 mil personas. Gracias”.

Este percance llega en un momento de plenitud profesional para Laura Pausini, quien a sus 50 años se consolida como una de las artistas más influyentes del panorama internacional. Con una carrera que abarca tres décadas, la intérprete ha cosechado logros que confirman su talento y versatilidad.