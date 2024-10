Erika Ender operada de emergencia tras cortarse los tendones de la mano ¿Qué ocurrió?

Momentos de incertidumbre y mucha angustia vivió la cantante y compositora panameña Erika Ender, luego de sufrir un terrible accidente al cortarse los músculos y tendones de la mano izquierda con una botella de vidrio. Debido a la gravedad de sus heridas, Ender tuvo que ser trasladada en avión desde Bocas del Toro a la ciudad de Panamá para ser operada de urgencia. Afortunadamente, ya se encuentra fuera de peligro, pero ahora deberá pasar por un largo proceso de rehabilitación para recuperar la movilidad de su extremidad.

Te puede interesar: 🔗Mujer de 92 años rompe su testamento tras enterarse que su familia la quería internar en un asilo

Te puede interesar: 🔗Hombre se encuentra 20 dólares tirados en el suelo, se compra un billete de lotería y termina ganando un millón de dólares

Fue la propia artista quien compartió en sus redes sociales cómo sucedió el accidente. Según sus propias palabras, luego de finalizar la gala de TalenPro, ella y su familia se fueron a pasar unos días a Bocas del Toro para celebrar el éxito de su proyecto insignia. Estando en el hotel, ya al final del paseo, a Erika se le trabó la sandalia subiendo unas escaleras, lo que hizo que perdiera el equilibrio y cayera sobre una botella de vidrio de agua que venía cargando. La botella se quebró y le provocó un corte profundo en la mano izquierda. La artista empezó a perder mucha sangre y en cuestión de segundos se dio cuenta que debía ir en busca de atención médica urgente pues el corte había traspasado el músculo, los tendones y una arteria importante.

“La mano se partió en dos, el vidrio se llevó todo a su paso y perdí mucha sangre porque tocó una arteria”, expresó la cantautora, agregando que al llegar a un centro médico en Bocas del Toro fue atendida inmediatamente. Sin embargo, allí le dijeron que debía verse con un ortopeda lo antes posible porque el corte era demasiado profundo y podría afectar su movilidad.

“El dolor no se lo deseo a nadie. Me aproximaron la piel como pudieron, pero se había sobrepasado todo, piel, músculos, tendones, me dijeron que fuera directo a un ortopeda porque el tiempo era clave”.

Erika contó que mantener la fe en Dios, el autocontrol y la tranquilidad en un momento tan difícil como el que vivió hizo la diferencia. Sin embargo, el apoyo de su esposo, familia y amigos también fue clave. De hecho, la cantautora pudo llegar a la ciudad de Panamá antes de lo previsto gracias al apoyo de una pareja de amigos que le enviaron su avión privado para que pudiera trasladarse vía área y la intervinieran de urgencia.

La compositora fue sometida a una operación que tomó cerca de cuatro horas ya que hubo que reconstruirle los tendones de la mano, pero por fortuna, los especialistas pudieron arreglar todo el daño y cerrar completamente la herida. Su esposo, Michael Dravo, contó que la mayor preocupación era que el corte había llegado hasta el hueso y temían que Erika pudiera perder parte de la movilidad de la mano: “Todo salió muy bien, ella respondió bien, le reconectaron los tendones, los nervios, vasos y músculos, para asegurarse de que todo funcionara correctamente. Llevó mucho tiempo porque es un área frágil y de mucho detalle. La cortada llegó hasta el hueso, así que cortó todo, pero no dañó el hueso, así que eso fue bueno. Deberá recuperarse completamente. Va estar bien”.

Erika agradeció a todos los que apoyaron durante este proceso y sobre todo a su doctor, quien pudo reconstruir su mano “como un bordado en oro”.

"Agradezco a todos los que me abrieron los caminos y los que estuvieron a mi lado, al doctor que reconstruyó mi mano, y sobre todo a Papá Dios, porque en lugar de lo peor, me permitió ver lo mejor. Las pruebas pueden parecer duras, pero siempre traen un aprendizaje positivo. Con fe, todo es posible".