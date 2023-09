¡Escándalo! Exagente que inspiró Sound of Freedom acusado de acoso sexual por 7 mujeres

Una polémica más se le suma a la película Sound of Freedom. Esta semana se conoció que Tim Ballard, el activista contra el tráfico sexual infantil y fundador de Operation Underground Railroad (OUR), fue acusado por 7 mujeres que lo señalan de acoso sexual. La lucha en contra del abuso sexual infantil de Ballard, fue el argumento principal en el que se basó la película Sound of Freedom protagonizada por Jim Caviezel y producida por el mexicano Eduardo Verástegui.

En el mes de junio, se dio a conocer que el exagente de la CIA había dejado su cargo en la fundación debido a algunas cartas que circulaban en su contra. Según el informe expuesto por la revista Vice y la periodista Lynn Packer, todas las acusaciones que se presentaron son directamente de las colaboradas de OUR, las cuales señalan que las misiones de Ballard, le servían como un “disfraz” para hacer insinuaciones indebidas a sus compañeras de trabajo. La investigación, además deja al descubierto el mal manejo de las donaciones a OUR, así como malas prácticas con las víctimas rescatadas de la trata.

De acuerdo con el informe, las siete mujeres señalan que Tim Ballard usaba de pretexto las misiones encubiertas de rescate, para hacerles peticiones sexuales. Ballard invitaba al personal femenino que trabajaba en la organización a acompañarlo en misiones en el extranjero. Luego las obligaba a compartir su cama o ducharse juntos, diciéndoles que era “necesario engañar a los traficantes”.

Una de las excompañeras del activista, informó que en una ocasión había recibido fotografías de Tim en ropa interior, cuando estaba cubierto de tatuajes falsos para las misiones.

Por otro lado, los señalamientos apuntan a una constante presión por parte de Ballard con respecto a los límites de sus colaboradoras, incluso se hizo mención sobre una pregunta constante por parte de su jefe que solía cuestionar ¿Qué tan lejos estaban dispuestas a llegar para salvar a los niños?

Ante las acusaciones, Operation Underground Railroad envió un comunicado a diferentes medios en el que confirma que su fundador ha permanecido fuera de la organización desde el 22 de junio de 2023.

En su nota aclaratoria añadieron: “OUR está dedicada a combatir el abuso sexual y no tolera el acoso sexual ni la discriminación por parte de alguno de sus miembros. Para preservar la integridad de su investigación y para proteger la privacidad de todos los involucrados, OUR no volverá a ofrecer ningún comentario público por el momento. OUR confía en su futuro como una organización líder en combatir el tráfico sexual y salvar niños que han sido raptados y vendidos como esclavos”.

Días antes de que saliera públicamente el reportaje, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días arremetió en contra de Tim Ballard, que es mormón, por haberse aprovechado de su nombre para “su beneficio personal y realizar actividades catalogadas como moralmente inaceptables”.

Luego de dichos comentarios, Ballard se pronunció en su defensa desde un evento en el que se encontraba en Boston diciendo: “No es cierto, nada de lo que escuchen es cierto”.