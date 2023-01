Esposa de Dani Alves le pide el divorcio tras escándalo de abuso sexual

Joana Sanz, esposa del futbolista Dani Alves ha solicitado el divorcio tras la acusación de agresión sexual que enfrenta el brasileño y que lo mantiene recluido en una prisión de Barcelona desde el pasado 20 de enero. La prensa española asegura que la modelo se habría arrepentido de haber defendido al futbolista al inicio de la investigación y añadió que la solicitud de divorcio le fue informada a Alves a través de sus abogados, puesto que el exjugador del FC. Barcelona no habría querido enfrentar a su esposa cara a cara en la prisión.

Ha sido "El Programa de Ana Rosa" quien ha revelado en exclusiva la decisión de Joana Sanz, luego de vivir las semanas más duras de su vida tras el fallecimiento de su madre a causa del cáncer uterino y luego enfrentar el escarnio público por la acusación de abuso sexual que enfrenta su marido.

“Ya podemos confirmar que Joana Sanz ha pedido el divorcio a Dani Alves. Se lo han comunicado sus abogados porque ella la semana pasada pidió un ‘vis a vis’ (verlo personalmente) y él dijo que no quería”, detalló la periodista del panel Leticia Requejo.

Desde el primer momento en que estalló el escándalo de abuso sexual, la modelo estuvo de parte del futbolista demostrándole su apoyo incondicional públicamente en redes sociales: “Yo sé quién es mi marido, yo sé cómo lo conocí y yo sé lo respetuoso que es, porque ni cuando me estaba conociendo me faltó al respeto. He visto muchas veces cómo mujeres se acercan al reservado, atrevidas, a intentar algo con mi marido en mi cara. Si lo hacen en mi presencia no me quiero imaginar cuando yo no estoy”.

Pero, poco a poco y conforme ha ido avanzando la investigación, la modelo de 30 años se mostró arrepentida de haberlo defendido e incluso decidió borrar todas las fotos que tenía en su cuenta de Instagram junto al jugador brasileño tras los terribles mensajes que recibió.

*INFORMACIÓN EN DESARROLLO*